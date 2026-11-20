Tag der CDU: Im Dialog mit Hamburg – Demokratie lebt davon, dass Politik ansprechbar bleibt, unterschiedliche Meinungen aushält und den direkten Austausch mit den Menschen sucht. Das gilt besonders in Zeiten, in denen viele Bürgerinnen und Bürger mit der Politik und auch mit unserer Arbeit unzufrieden sind. Solche Rückmeldungen müssen wir ernst nehmen. Zugleich dürfen wir uns davon nicht zurückziehen. Im Gegenteil: Gerade dann kommt es darauf an, präsent zu sein, zuzuhören, die eigenen Positionen zu erklären und auch kontroverse Diskussionen zu führen.
Politik schafft Vertrauen nicht durch große Worte, sondern durch Verlässlichkeit, klare Entscheidungen und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Unser Anspruch als CDU ist es, konkrete Antworten auf die Fragen zu geben, die die Menschen in ihrem Alltag beschäftigen, und deutlich zu machen, wofür wir stehen.
Genau darum geht es beim Tag der CDU am Samstag, den 21. November 2026. In vielen Hamburger Stadtteilen werden unsere Ortsverbände mit Infoständen präsent sein. Wir wollen mit den Hamburgerinnen und Hamburgern ins Gespräch kommen, hören, was sie bewegt, Kritik aufnehmen und über unsere Ideen für Hamburg und Deutschland diskutieren.
Gerade in politisch anspruchsvollen Zeiten ist diese Präsenz wichtig. Wir wollen Flagge zeigen, offen für das Gespräch sein und deutlich machen: Die CDU stellt sich der Debatte und übernimmt Verantwortung.
Infostände am Tag der CDU
Hier sind unsere Ortsverbände an diesem Wochenende in ganz Hamburg auf den Straßen unterwegs. Schauen Sie gerne vorbei und kommen Sie mit uns ins Gespräch!
KV Altona
OV Nienstedten: 21.11.2026, 11.00-13.00 Uhr, Nienstedtener Straße/Ruperti Straße (vor Haspa)
OV Blankenese: 21.11.2026, 11.00-13.00 Uhr, Bahnhofsstraße 29 (Martiniblock)
OV Flottbek-Othmarschen: 21.11.2026, 10.00-13.00 Uhr, Fernando-Lorenzen-Platz
OV Lurup-Osdorfer Born: 21.11.2026, 11.00-12.00 Uhr, Borncenter
OV Ottensen-Bahrenfeld: 21.11.2026, 10.00-13.00 Uhr, Ebert Allee/Ecke Luruper Chaussee
OV Osdorf-Sülldorf-Iserbrook: 21.11.2026, 11.00-13.00 Uhr, Julius-Brecht-Straße 5a
OV Rissen: 21.11.2026, 10.00-13.00 Uhr, Wedeler Landstraße 36
KV Bergedorf
OV Lohbrügge: 21.11.2026, 11.00-12.00 Uhr, Lohbrügger Marktplatz (neben der Skulptur Marktschreier)
KV Eimsbüttel
OV Eimsbüttel-Hoheluft-West: 21.11.2026, 10.00-12.00 Uhr, Grundstraße 6-10
OV Lokstedt-Niendorf-Schnelsen: 21.11.2026, 11.00-13.00 Uhr, Tibarg 21
OV Stellingen-Eidelstedt: 21.11.2026, 10.00-12.00 Uhr, Elbgaustraße 1
KV Harburg
OV Eißendorf: 21.11.2026, 10.00-12.00 Uhr, Heimfelder Straße 42a (vor Bäckerei Weiss)
OV Harburg-Mitte: 21.11.2026, 10.00-12.00 Uhr, Ecke Sand/Hölertwiete
OV Harburg-Süd: 21.11.2026, 10.00-12.00 Uhr, vor dem Einkaufszentrum Marmstorf
OV Süderelbe: 21.11.2026, 10.00-12.00 Uhr, Marktpassage vor Kaufland (Neugraben)
KV Mitte
OV Elbinseln: 21.11.2026, 09.30-12.30 Uhr, Bahnhofspassage, Nähe Bücherhalle
OV Billstedt: 21.11.2026, 11.00-13.00 Uhr, Möllner Landstraße 3, Eingang Billstedt Center/Ecke McDonalds
OV Finkenwerder: 21.11.2026, 09.00-12.30 Uhr, Steendieck 16, vor der Eisinsel ggü. Rewe
OV Innenstadt I: 21.11.2026, 10.00-15.00 Uhr, Großneumarkt ggü. Edeka
OV Innenstadt II: 21.11.2026, 10.00-15.00 Uhr, Überseeboulevard ggü. Edeka
OV St. Georg-Rothenburgsort-Borgfelde: 21.11.2026, 10.00-13.00 Uhr, Rothenburgsorter Marktplatz 1
OV Horn: 21.11.2026, 11.30-13.30 Uhr, Rennbahnstraße an der U-Bahn-Haltestelle
KV Nord
OV Barmbek-Dulsberg: 21.11.2026, 10.00-12.00 Uhr, Fuhlsbütteler Straße 176
OV Alsterdorf: 21.11.2026, 11.00-13.00 Uhr, Alsterdorfer Straße 255
OV Groß Borstel: 21.11.2026, 11.00-13.00 Uhr, Borsteler Chaussee 119
OV Eppendorf-Hoheluft Ost: 21.11.2026, 12.00-13.30 Uhr, Eppendorfer Landstraße 67
OV Fuhlsbüttel-Ohlsdorf-Klein Borstel: 21.11.2026, 10.00-12.00 Uhr, Mobile Verteilaktion vor dem U-/S-Bahnhof „Ohlsdorf“
OV Langenhorn: 21.11.2026, 10.00-12.00 Uhr, Langenhorner Markt 5a, Infostand mit Dr. Christoph Ploß MdB
OV Winterhude I: 21.11.2026, 10.00-12.00 Uhr, Goldbekplatz
OV Winterhude II: 21.11.2026, 10.00-12.00 Uhr, Winterhuder Marktplatz 21
OV Uhlenhorst-Hohenfelde: 21.11.2026, 11.00-13.00 Uhr, Hofweg 48
KV Wandsbek
OV Alstertal: 20.11.2026, 09.00-10.30 Uhr, Wellingsbüttler Markt
OV Bramfeld-Steilshoop: 20.11.2026, 10.00-11.30 Uhr, Bramfelder Markt
OV Farmsen-Berne: 21.11.2026, 11.00-12.30 Uhr, U-Bahnhof Farmsen
OV Rahlstedt: 21.11.2026, 10.00-12.00 Uhr, Schweriner Straße
OV Volksdorf-Walddörfer: 21.11.2026, 10.00-12.00 Uhr, Weiße Rose
OV Wandsbek: 21.11.2026, 10.00-12.00 Uhr, Quarree (Übergang zum Markt)
OV Jenfeld: 21.11.2026, 10.00-12.00 Uhr, vor dem Einkaufszentrum Tonndorf
OV Oberalster: 21.11.2026, 10.00-12.00 Uhr, Duvenstedter Markt
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Text: CDU Hamburg