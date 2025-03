Mutiger Krokus – Achtsame Gedanken zum Frühlingserwachen: Ein Gastbeitrag von Manuela Engel-Dahan – zertifizierter Stress- und Burnout-Coach, Entspannungstrainerin, Autorin und Künstlerin.

Mutiger Krokus

Ich bin so verzückt,

Krokusse,

wohin man schaut und

als hätten sie sich abgesprochen,

einen Plan geschmiedet und gesagt,

wir nehmen uns alle an der Hand und dann stoßen wir

gemeinsam durch die harte Erdkruste und

strecken uns der Sonne entgegen.

So mutig und doch so zart.

In Gedanken liege ich mitten im Krokusfeld,

nur in Gedanken,

ich will sie ja nicht zerquetschen,

kommt mir da gerade,

darüber hatte ich noch nie so intensiv nachgedacht,

mich hier und da einfach ins Gras gelebt.

Sind das die Krokusse,

machen sie mich aufmerksam für mehr Behutsamkeit?

Der zarte blumige Duft umgibt mich

und mir ist, als würden sie mit mir kommunizieren.

War es schwer für euch, aus der Erde zu stoßen?

Haben euch die fröhlichen Schneeglöckchen Mut gemacht?

Oder habt ihr Lust verspürt,

endlich die Sonne zu sehen?

Oder erfreut ihr euch auch,

wenn die Menschen euch anlächeln?

Oder tut ihr einfach,

was euer Auftrag ist in dieser Welt?

Oder macht ihr, was euch gefällt?

Ich fühle mich jedenfalls herrlich frühlingsgeküsst.

Kleine Krokusse in lila und einige in weiß eingestreut,

mit zarten gelben Leuchtfäden im Innern,

ich danke euch, ich finde euch wunderschön.

Ihr seht aus, wie kleine Lampenschirme,

fast wie kleine Glühlämpchen mit diesem inneren Faden,

aber ja, ich weiß, ihr seid auch echte Lichtbringer,

kleine Gedanken-Küsse-Verteiler.

Ihr verteilt sanfte Seelen-Streicheleinheiten,

seid zarte Herz-Erwärmer,

kleine mutige Vorboten erster wärmender Vorfrühlings-Tage.

Und als würde die Schöpfung durch sie sprechen.

Weil sie meinen Gedanken gelauscht hat,

wispert mir eine Krokusbrise verheißend ins Ohr:

„Ja, schau nur, das freut uns,

auch wir sind bereit für die nächste Jahreszeit“,

Das macht echt Gänsehaut,

wie eine Krokusfeld-Überwältigung und

ich verspüre kleine Glückschauer.

Krokusse sind wahre Gedankenwandler,

machen aus trist und grau mit einem Mal

lila, weiß und gelb und

auch die Wiese darf davon profitieren,

die bunten Punkte lässt sie

In frischem, sattem Grün erstrahlen.

Krokusse geben neue Perspektive,

sind Impulsgeber,

zaubern wie aus dem Nichts nur durch ihr Sein

Lächeln auf Wiesen und Gesichter.

An ihnen will ich mir ein Beispiel nehmen,

will mir bunte Farben ins Leben malen,

kleine Wunschgedanken,

als vorwitzige Verheißungen,

zarte Wesen als Vorboten,

die stärker sind, als wir glauben,

auch Wind und Wetter trotzen

und das Gesicht stets fröhlich in die Sonne halten,

und wenn die Schwerkraft zu stark wird,

trotzdem die Farbe als Zeichen der Contenance behalten,

um uns Licht und Liebe zu schenken,

kleine, zarte Schönheiten,

als tapfere Botschafter,

die Mut machen,

die auffordern,

jeden neuen Tag mit einem Pastellton

im Herzen zu empfangen,

für ein leuchtendes Erwachen.

📌 Zur Autorin: Manuela Engel-Dahan

Manuela Engel-Dahan ist zertifizierter Stress- und Burnout-Coach, Entspannungstrainerin, Künstlerin und Autorin. Nach über 40 Jahren Erfahrung als Unternehmerin begleitet sie heute Menschen auf ihrem Weg zu innerem Frieden und Lebensfreude.

In ihren Kolumnen verbindet sie die Liebe zur Natur mit tiefgründigen Impulsen für persönliches Wachstum. Sie ist Autorin der „Freigeistigen Waldgedanken“ – von einem Kunsthistoriker bereits mit Friedrich Nietzsche verglichen – und Initiatorin des 1. Hessischen MUTmachSALONs „Schafft die Angst ab“ in Bad Orb.

➡ Mehr über ihre Arbeit unter:

👉 www.FormYourWorld.de

👉 www.hundertrotwein.de

👉 Instagram: @manuela.engel.dahan

P.S. Wenn du das Gefühl hast, dass es in deinem Leben noch mehr Licht braucht oder der Mut auf dem Weg verloren ging, bin ich gerne für dich da. E-Mail: me*@Fo***********.de

***

Bild & Text: © Manuela Engel-Dahan, Mut- und Lebensberaterin