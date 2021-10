Rhens – Diebstahl einer Geldbörse im Lidl Markt Rhens

Rhens – Die Geschädigte ging in der Mittagszeit am 16.10.2021 im Lidl Markt in Rhens einkaufen.

Während dem Einkaufs in dem Markt bewahrte sie die Geldbörse in ihrer Handtasche auf.

An der Kasse stellte sie dann den Verlust der Geldbörse fest.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Boppard zu melden.

Polizeidirektion Koblenz