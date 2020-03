Rotenburg /Wümme – Erste Corona-Fälle im Landkreis bestätigt

Erstellt in

Rotenburg /Wümme (NI) – Heute Mittag (4.3.2020) kam die Bestätigung der ersten Corona-Fälle im Landkreis. Es handelt es sich um Urlaubsrückkehrer aus Südtirol, die mit einer befreundeten Gruppe unterwegs waren.

Beide Patienten haben sich bereits während der Rückreise mit Beginn leichter Symptome unter Selbstisolation gestellt und umgehend eine entsprechende Diagnostik veranlasst. Beide Personen sind nicht an den Arbeitsplatz zurückgekehrt und haben private Kontakte konsequent gemieden. Es wurden somit im Landkreis keine weiteren Kontaktpersonen ermittelt. Bezüglich weiterer Reiseteilnehmer in anderen Bundesländern steht das Gesundheitsamt im Kontakt mit den örtlichen Behörden.

In einem Fall sind deutliche Krankheitssymptome vorhanden, so dass eine stationäre Aufnahme erfolgt. Die zweite Person zeigt einen milden Verlauf und befindet sich in häuslicher Quarantäne.

Allgemeine Informationen sind auf der Internetseite des Landkreises unter www.lk-row.de/corona abrufbar.

Das Gesundheitsamt rät weiterhin, sich regelmäßig und sorgfältig die Hände zu waschen und die Husten- und Niesetikette einzuhalten und weist darauf hin, dass das Niedersächsische Landesgesundheitsamt ein Bürgertelefon eingerichtet hat, das unter der Nummer 0511 4 505 555 ein, das von Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr besetzt ist.

