Saarbrücken – Neu Beschäftigung für Kinder in Zeiten von Corona? Dubioser Diebstahl eines Hundewelpen in Klarenthal

Erstellt in

Saarbrücken (SL) – Am heutigen Samstag, den 21. März 2020, kam es in der Fenner Straße in Saarbrücken-Klarenthal zu einem dubiosen Diebstahl eines zwölf Wochen alten Hundewelpens.

Die frisch gebackene Hundehalterin war gegen 10:15 Uhr mit ihrem Dackel-Chihuahua-Welpen in Höhe der Einmündung Dellbrückstraße unterwegs, als sich ihr von hinten eine Jugendliche näherte, die das Tier streicheln wollte.

Dabei habe das Mädchen das Geschirr des Hundes von der Leine getrennt, den Welpen auf den Arm genommen und sei zu einem in der Nähe geparkten PKW gelaufen. Danach sei die Täterin auf der Beifahrerseite des Fahrzeuges, vermutlich einem silbernen Opel Astra mit unbekanntem Kennzeichen, eingestiegen und der PKW sei in Richtung Kokereistraße von der Tatörtlichkeit geflüchtet.

Der Welpe trägt derzeit ein rotes Geschirr und hat schwarz-braunes Fell.

Die Polizeiinspektion in Burbach bittet um Hinweise zum Fahrzeug oder zu möglichen Beobachtungen der Bevölkerung.

Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach