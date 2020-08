Saarbrücken – Saarbahninfo zur Linie 122 – Straßenbauarbeiten in Burbach in der Altenkesseler Straße

Saarbrücken (SL) – Saarbahninfo zur Linie 122: Die Altenkesseler Straße in Burbach wird wegen Straßenbauarbeiten vom 7. bis 9. August voll gesperrt. Die Busse der Linie 122 fahren eine Umleitung über die Luisenthaler Straße und Georg-Heckel-Straße.

Es entfallen die Haltestellen „Innovationscampus West“, „Innovationscampus Ost“ in beiden Fahrtrichtungen. Ebenso können die Haltestellen „Im Malhofen B und C“ sowie „Burbacher Kirche B und C“ in Richtung Füllengarten Siedlung nicht angefahren werden.

In Fahrtrichtung Innenstadt hat die Saarbahn in der Georg-Heckel-Straße nach dem Kreisel in Höhe der Kindertagesstätte Füllengarten eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Fahrgäste in Fahrtrichtung Füllengarten Siedlung können die Ersatzhaltestelle vor dem Kreisel zum Aussteigen nutzen.

An den Haltestellen befinden sich Hinweise für die Fahrgäste.

Weitere Informationen zu Verkehrsänderungen unter www.saarbahn.de/umleitung.

