Schönenberg-Kübelberg – Brand eines Pferdeunterstandes in der Bahnhofstraße

Schönenberg-Kübelberg – Am Samstagmorgen, den 21.12.2019 gegen 04:50 Uhr wurde hiesiger Dienststelle ein orangefarbener Lichtschein am Himmel in Schönenberg-Kübelberg in der dortigen Bahnhofstraße gemeldet.

Es stellte sich heraus, dass es sich hierbei um einen Brand eines Pferdeunterstandes handelte. Dieser brannte völlig aus. Über die Ursache des Brandes und den entstandenen Sachschaden können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Die Pferde waren zu dieser Zeit auf einer anderen Koppel untergebracht.

Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwehr Schönenberg-Kübelberg.

Polizeidirektion Kaiserslautern