Nordhorn (ots) – In der Nacht zu Dienstag verschafften sich bislang unbekannte Täter in vermutlich mehren Pkw gegen 1.56 Uhr Zugang zu einem Firmengelände an der Bentheimer Straße in Nordhorn.

Dort brachen sie mittels einem bislang unbekannten Sprengstoff ein Tor des dortigen Lagers auf und entwendeten diverse Smartphones.

Anschließend flüchteten die Täter in den Pkw in unbekannte Richtung.

Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.