Simmern im Hunsrück – Warnung vor Anrufen falscher Polizeibeamter

Simmern im Hunsrück – Am Samstagabend kam es erneut zu mehreren Anrufen falscher Polizeibeamte bei älteren Menschen im Dienstgebiet.

Es blieb jedoch nur beim Versuch, die aufmerksamen Bürger erkannten den Betrug und legten auf. Bei dieser aktuellen Masche geben sich Trickbetrüger als Polizeibeamte aus.

Ihr Ziel ist es, das Vertrauen der Opfer mit erfundenen Geschichten zu erschleichen und sie unter Druck zu setzen. Diese Verbrecher -getarnt als Polizeibeamte – möchten, dass Sie ihr Bargeld, Schmuck und Wertgegenstände herausgeben.

Tipps der Polizei:

– Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

– Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, wählen Sie die Nummer 110. Benutzen Sie dabei aber nicht die Rückruftaste, da Sie sonst möglicherweise wieder bei den Betrügern landen, sondern wählen Sie immer die Nummer selbst.

– Sie können sich aber auch an das örtliche Polizeirevier wenden. Erzählen Sie den Beamten von den Anrufen.

– Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeibehörde sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie sie im Zweifelsfall selbst wählen können.

Polizeidirektion Koblenz