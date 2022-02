Sindelfingen – Gebet für Frieden und Verständigung am Baum des Christlich-Islamischen-Dialog (CID) Sindelfingen

Posted in

Sindelfingen (BW) – Fünfzehn Vertreterinnen und Vertreter muslimischer und christlicher Gemeinden Sindelfingens kamen am vergangenen Mittwoch, 2. Februar, am Baum des Christlich-Islamischen Dialogs zu einem gemeinsamen Beten für Frieden in der Welt, Verständigung und Dialog zusammen.

Die Wahl genau dieses Datums hatte eine besondere symbolische Bedeutung. Für Muslime begannen an diesem Tag die heiligen 3 Monate vor der Fastenzeit Ramadan. Für Christen war mit Mariä Lichtmess der Tag, an welchem in der Katholischen Kirche traditionell die Kerzen für das Kirchenjahr geweiht werden. Den Versammelten wurde wechselseitig die Bedeutung des Tages auch für das Thema Frieden aus den theologischen Quellen erklärt. Anschließend folgten eine Rezitation aus dem Koran sowie Gebete von muslimischer und christlicher Seite. Zum Abschluss wurde ein Friedenslied jüdischen Ursprungs gesungen.

Mit der Aktion am Baum sollte auch gezeigt werden, dass der Dialog der muslimischen und christlichen Gemeinden und das gemeinsame Bemühen um Frieden und Verständigung trotz Corona weiter fortgeführt wird. Eingeladen zu der Veranstaltung wurde aufgrund der Pandemiesituation über die jeweiligen Gemeinden.

***

Stadt Sindelfingen