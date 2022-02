Landkreis Rotenburg (Wümme) – Corona-Aktuell 03.02.2022: Weitere dezentrale Impfungen im Südkreis – immer noch freie Plätze beim Kinderimpfen

Landkreis Rotenburg (Wümme) – Corona-Aktuell 03.02.2022: In der nächsten Woche (7.-13.2.) werden weitere dezentrale Impfungen in Hassendorf, Ostervesede und Fintel angeboten. Es sind zudem immer noch Plätze frei beim Kinderimpfen in Zeven, Erstimpfung ist am 5. Februar. Für das Kinderimpfen können sich die Eltern unter www.lk-row.de/coronaimpfung anmelden. Alle anderen Impfungen sind ohne Termin.

Dezentrale Impftermine KW 6

Hassendorf: 7. Februar, 14-17 Uhr, Feuerwehrhaus, Bahnhofstr. 4, 27376 Hassendorf

Ostervesede, 8. Februar, 14-17 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus, Benkeloher Str. 47, 27383 Scheeßel

Tarmstedt: 8. Februar, 9-17 Uhr, DRK Haus, Bahnhofstr. 8a, 27412 Tarmstedt

Kuhstedt: 10. Februar, 14-20 Uhr, Sporthalle, Portenstr. 10, 27442 Gnarrenburg/Kuhstedt

Fintel, 10. Februar, 14-17 Uhr, Ehemaliger Gasthof, Pferdemarkt 3, 27398 Fintel

Die mobilen Teams impfen zurzeit an drei festen Standorten und bieten auch wieder zusätzliche dezentrale Impftermine an. Für die Impfungen müssen keine Termine gebucht werden. Kommen Sie einfach vorbei.

Geimpft wird an allen drei Standorten zu folgenden Öffnungszeiten:

Montag 8 bis 12 Uhr, 12.45 bis 16 Uhr

Dienstag 8 bis 12 Uhr, 12.45 bis 16 Uhr

Mittwoch 8 bis 12 Uhr, 12.45 bis 16 Uhr

Donnerstag 10 bis 12 Uhr, 12.45 bis 18 Uhr

Freitag 10 bis 12 Uhr, 12.45 bis 18 Uhr

Team Nord – Bremervörde

Impfstelle:

Ehemalige Grundschule Stadtmitte

Ludwig-Jahn-Str. 4

27432 Bremervörde

Team Mitte – Zeven

Impfstelle:

OsteMed MVZ Zeven

Dr. Otto-Str. 2

27404 Zeven

Team Süd – Rotenburg (Wümme)

Impfstandort:

Halle Behrens Holz und Bauelemente GmbH

Bremer Str. 17

27356 Rotenburg (Wümme)

***

Landkreis Rotenburg (Wümme)

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stabsstelle Kreisentwicklung

Der Landrat

Hopfengarten 2

27356 Rotenburg (Wümme)