Allerheiligen – Ein Tag der Erinnerung, des Glaubens und der Hoffnung

AllerheiligenEin Tag der Erinnerung, des Glaubens und der Hoffnung – Am 1. November begehen Millionen Christen weltweit das Hochfest Allerheiligen – einen Tag, der ganz im Zeichen des Gedenkens, der Dankbarkeit und der Hoffnung steht. Der Feiertag erinnert an alle Heiligen der Kirche, aber auch an jene unzähligen Menschen, die im Stillen Gutes getan und ihren Glauben vorgelebt haben.

Allerheiligen hat eine lange Geschichte: Bereits im 4. Jahrhundert wurde dieser Tag eingeführt, um allen Heiligen gemeinsam zu gedenken – insbesondere jenen, die nicht offiziell heiliggesprochen wurden. Es ist ein Tag der inneren Einkehr und des Respekts vor den Menschen, die durch ihr Leben und ihr Handeln ein leuchtendes Beispiel gaben.

In vielen katholischen Regionen Deutschlands – darunter Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und das Saarland – ist Allerheiligen ein gesetzlicher Feiertag. Die Kirchen feiern festliche Gottesdienste, vielerorts finden Friedhofsprozessionen und Gräbersegnungen statt. Zahlreiche Familien nutzen diesen stillen Feiertag, um die Gräber ihrer Verstorbenen zu schmücken, Kerzen anzuzünden und im Gebet innezuhalten.

Der Tag ist ein Ausdruck der Gemeinschaft der Heiligen – jener unsichtbaren Verbindung zwischen den Lebenden und den Verstorbenen, die im Glauben miteinander verbunden sind. Weiß ist die liturgische Farbe des Tages: Sie steht für Reinheit, Licht und Ewigkeit.

Allerheiligen soll uns daran erinnern, dass in jedem Menschen die Fähigkeit liegt, Gutes zu tun, Hoffnung zu schenken und Spuren des Lichts zu hinterlassen.

Allerheiligen – Gottes vergessene Kinder

An einem Tag, an dem wir aller Heiligen gedenken, sollten wir auch an jene denken, die keine Stimme haben – die vergessenen Geschöpfe dieser Erde. Millionen Tiere leiden in Tierheimen, Kettenhöfen und besonders in den Tötungsstationen Osteuropas, wo sie oft ohne jede Schuld ihr Leben verlieren.

Auch sie sind Teil der Schöpfung, beseelt, fühlend und von Gott gewollt. In ihrem Blick liegt dieselbe Sehnsucht nach Liebe, Geborgenheit und Leben, die auch uns Menschen antreibt. Wenn Allerheiligen uns an das Gute und das Mitgefühl erinnert, dann gilt dieses Gedenken auch ihnen – Gottes vergessenen Kindern.

Wer einem leidenden Tier hilft, wer rettet, füttert, tröstet oder einfach hinschaut, der lebt das, was Allerheiligen uns lehrt: Mitgefühl, Nächstenliebe und Achtung vor allem Leben. In einer Welt, in der Gleichgültigkeit zur Gewohnheit wird, ist Tierschutz ein stiller, aber heiliger Akt der Menschlichkeit.

Denn jedes gerettete Tier ist ein Licht in der Dunkelheit – und vielleicht ist genau dieses Licht das, was Gott an uns Heiligen nennt. (hk)

