Sindelfingen – N.E.S.-Pilzexkursion mit Pilzsachverständigen Andreas Hohmann am 25. Oktober

Sindelfingen (BW) – Passend zum Herbst bietet das Natur.Erlebnis.Sindelfingen. am 25. Oktober im Sindelfinger Wald eine Pilzexkursion mit dem Pilzsachverständigen Andreas Hohmann statt.

Der Pilzsachverständige Andreas Hohmann gibt einen Einblick in die heimische Pilzwelt und verrät Sammlertipps. Die Pilzexkursion startet am N.E.S.-Waldzentrum (Forsthof, vom Parkplatz aus ca. 30 min. Fußweg entfernt) und führt durch den Sindelfinger Wald. Es werden essbare, nicht genießbare sowie giftige Pilze vorgestellt. Gerne dürfen auch selbst gesammelte Pilze mitgebracht werden, um sie fachkundig begutachten zu lassen.

Bitte einen kleinen Korb und ein Messer mitbringen. Der Kostenbeitrag für die Exkursionen beträgt 12 €, Kinder bis 14 Jahre frei.

Eine Anmeldung zur Exkursion ist Voraussetzung für die Teilnahme. Anmeldung mit Namen, Telefon und Wohnort bitte bis Donnerstag, den 22. Oktober unter der Telefonnummer 07031-876797 oder per Mail an naturerlebnis@sindelfingen.de.

Auf die Einhaltung der aktuellen Corona-Regelungen zur Gesundheitssicherung wird geachtet.

N.E.S.-Pilzexkursion mit dem Pilzsachverständigen Andreas Hohmann

Am 25. Oktober von 14:00 und 17:00 Uhr

Treffpunkt am N.E.S.-Waldzentrum (Am Forsthof 3 im Sindelfinger Wald)

Anmeldung erforderlich, Kostenbeitrag 12 €

