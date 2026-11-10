Sozialer Weihnachtsmarkt Frankfurt (Oder) am 26. November – Am Donnerstag, 26. November, laden die Stadtteilkonferenz Süd und das Südring Center von 14.00 bis 17.00 Uhr zum Sozialen Weihnachtsmarkt ein. Familien, Kinder, Seniorinnen und Senioren sowie alle Interessierten erwartet ein Nachmittag mit kostenfreien Angeboten und Raum für Begegnung. Eröffnet wird das Fest von Jacqueline Eckardt, der ehrenamtlichen Kinderbeauftragten der Stadt Frankfurt (Oder).
Das Bühnenprogramm wird insbesondere von Kindern aus dem Stadtteil gestaltet. Die Kitas Rakete, „Am Südring“, Kunterbunt und Märchenland präsentieren Lieder, Gedichte und Tänze. Auch ein Beitrag der Astrid-Lindgren-Grundschule ist vorgesehen. Von 15.00 bis 16.00 Uhr besucht der Nikolaus den Weihnachtsmarkt.
An verschiedenen Ständen können die Gäste basteln, spielen und Neues entdecken. Geplant sind unter anderem ein Lesecafé, Gesellschaftsspiele, Kinderschminken, weihnachtliche Kreativangebote, ein Weihnachtspostamt, Bewegungsangebote sowie Glücksräder und Informationsstände. Beteiligt sind soziale Einrichtungen, Kitas, die Stadt- und Regionalbibliothek, das Gesundheitsamt, Wohnungsunternehmen sowie weitere Partnerinnen und Partner aus dem Stadtteil.
Im Mittelpunkt stehen gelebte Nachbarschaft, generationsübergreifende Begegnungen und die Vernetzung der Einrichtungen im Frankfurter Süden. Der Eintritt und die Mitmachangebote sind kostenfrei.
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Text: Stadtverwaltung Frankfurt (Oder)