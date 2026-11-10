Besinnlich, bunt und mittendrin: Der Dezember in den städtischen Seniorentreffpunkten Bremerhaven – Die Seniorentreffpunkte der Stadt Bremerhaven bieten zum Jahresausklang ein buntes Programm. Hier eine Auswahl aus den aktuellen Veranstaltungen:
Seniorentreffpunkt Altbürgerhaus (Neuelandstraße 48)
Weihnachtsfeier im Altbürgerhaus
Am Freitag, dem 4. Dezember 2026, findet in der Zeit von 14.30 bis 17.30 Uhr die diesjährige Weihnachtsfeier statt. Die Gäste erwartet ein gemütlicher und festlicher Nachmittag mit weihnachtlicher Stimmung und Livemusik in geselliger Runde. Eine Anmeldung ist erforderlich. Weitere Informationen gibt es unter 0471 30946119 oder direkt im Seniorentreffpunkt.
Altbürgerhaus freitags wieder am Nachmittag geöffnet
Ab sofort ist freitags wieder durchgehend von 9.00 bis 17.30 Uhr geöffnet. Neben dem gemütlichen Beisammensein wird ein vielfältiges Programm mit wechselnden Veranstaltungen geboten. Weitere Informationen gibt es unter 0471 30946119 oder direkt im Seniorentreffpunkt.
Seniorentreffpunkt Ankerplatz (Prager Straße 71)
Heraus aus dem Alleinsein und der Einsamkeit
Im Seniorentreffpunkt Ankerplatz findet immer am zweiten Freitag des Monats, in der Zeit von 14.00 bis 16.00 Uhr, das Projekt „Heraus aus dem Alleinsein und der Einsamkeit“ für Menschen ab 55 Jahren statt. Unter dem Motto „Kennenlernen und Klönen“ sind alle Interessierten eingeladen, andere Menschen kennenzulernen und neue Kontakte zu knüpfen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es unter 0471 417941 oder direkt im Seniorentreffpunkt.
Weihnachtsfeier im Ankerplatz
Der Seniorentreffpunkt Ankerplatz lädt für Freitag, den 18. Dezember 2026, zu einer Weihnachtsfeier ein. In der Zeit von 13.00 bis 16.00 Uhr erwartet die Gäste eine festliche Zeit in angenehmer Gesellschaft, bei der gute Stimmung und das gemütliche Beisammensein im Mittelpunkt stehen.
Eine Anmeldung ist erforderlich. Weitere Informationen gibt es unter 0471 417941 oder direkt im Seniorentreffpunkt.
Heiligabend in Gemeinschaft für Seniorinnen und Senioren im Ankerplatz
Der Seniorentreffpunkt Ankerplatz lädt zu einer besinnlichen Weihnachtsfeier an Heiligabend ein. Die Veranstaltung findet in diesem Jahr bereits von 11.00 bis 14.00 Uhr statt. Ein unterhaltsames Programm und das nette Beisammensein bieten eine schöne Gelegenheit, den Heiligabend in Gemeinschaft zu verbringen. Willkommen sind Seniorinnen und Senioren ab 55 Jahren, die in Bremerhaven wohnen. Bremerhaven Bus stellt Linienbusse zur Verfügung und ermöglicht eine gebührenfreie Rückfahrt in die Nähe der Wohnungen. Die Zahl der Teilnehmenden ist auf 100 Personen begrenzt.
Die Anmeldungen werden direkt im Ankerplatz vom 23. November bis zum 17. Dezember 2026 entgegengenommen.
Weitere Informationen gibt es unter 0471 417941 oder direkt im Seniorentreffpunkt.
Seniorentreffpunkt Grünhöfe (Auf der Bult 10b)
Kunst-Workshop: Malen und Kleben auf Leinwand
Am Donnerstag, dem 3. Dezember 2026, wird es im Seniorentreffpunkt Grünhöfe kreativ. In der Zeit von 13.00 bis 16.00 Uhr können sich Interessierte zum Thema „Bunte Winter- und Weihnachtszeit“ beim kostenlosen Gestalten von Leinwänden ausprobieren. Materialien sind vorhanden.
Eine Anmeldung ist erforderlich. Weitere Informationen gibt es unter 0471 34060 oder direkt im Seniorentreffpunkt.
Weihnachtsfeier mit Live-Musik
Am Donnerstag, dem 10. Dezember 2026, findet in der Zeit von 14.00 bis 16.00 Uhr unter dem Motto „Weihnachtszauber“ die offizielle Weihnachtsfeier des Seniorentreffpunktes Grünhöfe statt. Bei Livemusik und Tanz wird gemeinsam gefeiert, zudem sind kleine Überraschungen für die Gäste geplant.
Eine Anmeldung ist erforderlich. Weitere Informationen gibt es unter 0471 34060 oder direkt im Seniorentreffpunkt.
Besinnliches Weihnachtssingen
Für Donnerstag, den 17. Dezember 2026, lädt der Singkreis im Seniorentreffpunkt Grünhöfe zu einem besinnlichen Weihnachtssingen ein. In der Zeit von 15.00 bis 17.00 Uhr dreht sich alles um die bekanntesten Weihnachtslieder, wobei der Spaß am Singen im Vordergrund steht.
Eine Anmeldung ist erforderlich. Weitere Informationen gibt es unter 0471 34060 oder direkt im Seniorentreffpunkt.
Seniorentreffpunkt Kogge (Goethestraße 23)
Musikalischer Nachmittag vom Senioren-Schutz-Bund
Am Dienstag, dem 1. Dezember 2026, präsentiert der Senioren-Schutz-Bund im Seniorentreffpunkt Kogge um 15.00 Uhr die Opernsängerin Yvonne Blunk und lädt zu einem musikalischen Nachmittag ein.
Eine Anmeldung ist erforderlich. Weitere Informationen gibt es unter 0471 40892 oder direkt im Seniorentreffpunkt.
Weihnachtsfest mit Live-Musik
Am Freitag, dem 11. Dezember 2026, findet im Seniorentreffpunkt Kogge in der Zeit von 14.30 bis 17.30 Uhr ein Weihnachtsfest mit Tanz und Live-Musik statt. Einlass ist ab 14.00 Uhr, am Vormittag bleibt der Seniorentreffpunkt geschlossen.
Eine Anmeldung ist ab Montag, dem 30. November 2026, möglich und erforderlich.
Weitere Informationen gibt es unter 0471 40892 oder direkt im Seniorentreffpunkt.
Seniorentreffpunkt Wulsdorper Seniorenhus (Bremer Straße 17)
Offene Techniksprechstunde
Unterstützung bei Fragen rund um Smartphone, Tablet und Co. gibt es am Mittwoch, dem 9. Dezember 2026, in der Zeit von 10.00 bis 12.00 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es unter 0471 77232 oder direkt im Seniorentreffpunkt.
Kreatives Gestalten
Basteln, Stricken, Häkeln oder völlig neue Ideen? Immer dienstags in der Zeit von 9.30 bis 11.00 Uhr trifft sich die Kreativgruppe im Wulsdorper Seniorenhus zum gemeinsamen Gestalten, Ausprobieren und Klönen.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es unter 0471 77232 oder direkt im Seniorentreffpunkt.
Weihnachtsfeier im Wulsdorper Seniorenhus
Das Wulsdorper Seniorenhus lädt zu einer gemütlichen Weihnachtsfeier in festlicher Atmosphäre am Montag, den 7. Dezember 2026, in der Zeit von 14.00 bis 17.00 Uhr ein.
Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich, die ab dem 16. November 2026 möglich ist.
Weitere Informationen gibt es unter 0471 77232 oder direkt im Seniorentreffpunkt.
Lebendiger Adventskalender
Das Wulsdorper Seniorenhus lädt am Dienstag, dem 8. Dezember 2026, in der Zeit von 18.00 bis 18.30 Uhr zu einer Station des lebendigen Adventskalenders ein. Die Veranstaltung bietet Gelegenheit zum gemeinsamen Innehalten und zum Austausch mit Nachbarn. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es unter 0471 77232 oder direkt im Seniorentreffpunkt.
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Text: Magistrat der Stadt Bremerhaven