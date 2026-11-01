Ausschreitungen nach Gen-Z-Protesten in Deutschland: Plünderungen, verletzte Polizisten und Krawalle nach Gen-Z-Protesten – CDU kündigt Konsequenzen an – Frankfurt, Berlin, Hamburg und Köln wurden am Samstagabend zu Schauplätzen teils schwerer Ausschreitungen. Während zuvor mehr als 100.000 Menschen bundesweit überwiegend friedlich demonstriert hatten, eskalierte die Situation in mehreren Großstädten. Geschäfte wurden geplündert, Einsatzkräfte mit Steinen und Pyrotechnik angegriffen und zahlreiche Menschen vorläufig festgenommen. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein und Innenminister Roman Poseck (beide CDU) kündigten ein entschlossenes Vorgehen an.
Deutschland, 1. November 2026. Was als bundesweiter Protest junger Menschen für bessere Lebensbedingungen, mehr Bildungsgerechtigkeit und gegen steigende Lebenshaltungskosten begonnen hatte, endete am Samstagabend in mehreren deutschen Städten mit erschreckenden Bildern. Brennende Müllcontainer, eingeschlagene Schaufenster, gewalttätige Auseinandersetzungen mit Polizeibeamten und geplünderte Geschäfte prägten vielerorts die Nacht zum Sonntag.
Besonders heftig waren die Ausschreitungen in Frankfurt am Main. Aber auch aus Berlin, Hamburg, Köln und weiteren Städten wurden gewaltsame Zwischenfälle gemeldet.
Die Initiative „Gen Z regelt“ hatte für den 31. Oktober 2026 zu Demonstrationen in 34 deutschen Städten aufgerufen. Die Veranstalter sprachen von mehr als 100.000 Teilnehmern. Eine abschließend bestätigte bundesweite Gesamtzahl lag am frühen Sonntagmorgen noch nicht vor.
Wichtig ist dabei die Unterscheidung: Die große Mehrheit der Demonstranten protestierte friedlich. Die Gewalttaten gingen nach bisherigen Erkenntnissen von einzelnen Gruppen aus, darunter nach Einschätzung von Sicherheitsbehörden auch gewaltbereite Extremisten.
Frankfurt: Geschäfte geplündert, Schaufenster zerstört und Waffen entwendet
Die schwersten Ausschreitungen ereigneten sich in Frankfurt am Main. Rund 8.000 Menschen hatten dort zunächst größtenteils friedlich demonstriert. Im weiteren Verlauf kam es jedoch zu Angriffen auf Polizeibeamte und zum Einsatz von Pyrotechnik.
Nachdem die Versammlung beendet worden war, eskalierte die Situation in der Innenstadt.
Randalierer zogen durch die Einkaufsstraßen, schlugen Schaufenster ein und drangen in Geschäfte ein. Augenzeugen und Reporter beobachteten unter anderem, wie aus Schuhgeschäften Waren gestohlen wurden.
Besonders brisant: Auch ein Waffengeschäft wurde angegriffen und geplündert. Die Polizei konnte später zwei Waffen sicherstellen.
In der Innenstadt brannten Müllcontainer. Einsatzkräfte wurden mit Steinen, Flaschen und Feuerwerkskörpern angegriffen. Nach Berichten der Deutschen Presse-Agentur wurden auch Molotowcocktails gegen Polizisten geworfen.
Die Polizei rückte mit einem massiven Kräfteaufgebot an. Mehr als 1.000 Beamte waren im Einsatz. Neben Wasserwerfern, gepanzerten Einsatzfahrzeugen und einem Hubschrauber wurde auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) hinzugezogen.
Die Haupteinkaufsstraße Zeil sowie Bereiche rund um Hauptwache und Konstablerwache wurden zeitweise vollständig abgeriegelt.
Bis zum späten Samstagabend nahm die Polizei mehr als 30 Personen vorläufig fest. Es gab Verletzte, darunter Polizeibeamte. In der Nacht zum Sonntag beruhigte sich die Situation allmählich, die Polizei blieb jedoch weiterhin mit starken Kräften präsent.
Berlin: 27 Polizeibeamte verletzt und 56 Festnahmen
Auch in Berlin blieb die Lage nicht überall friedlich.
Während eine Demonstration am Brandenburger Tor mit rund 5.000 Teilnehmern nach Polizeiangaben nahezu störungsfrei verlief, kam es bei einem weiteren Protestzug am Abend zu gewaltsamen Auseinandersetzungen.
Die unter dem Motto „GenZ hat genug!“ veranstaltete Demonstration begann am Rosenthaler Platz in Berlin-Mitte. Die Teilnehmerzahl stieg im Verlauf des Abends auf bis zu 3.500 Menschen.
Aus Teilen der Menge wurden Polizisten mit Steinen, Flaschen, Böllern und Eiern beworfen. Die Polizei stoppte den Demonstrationszug vorzeitig.
Nach vorläufigen Angaben wurden 27 Polizeibeamte leicht verletzt. Sie konnten ihren Dienst fortsetzen. Insgesamt wurden 56 Personen vorübergehend festgenommen.
Die Ermittlungen betreffen unter anderem Körperverletzung, Sachbeschädigung sowie Verstöße gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz.
Bemerkenswert ist, dass sich die Veranstalter der friedlichen Demonstration am Brandenburger Tor bereits im Vorfeld von dem späteren Protestzug distanziert hatten.
Hamburg: Brennende Barrikaden und rund 120 vorläufige Festnahmen
In Hamburg beteiligten sich nach Polizeiangaben rund 6.700 Menschen an einem Demonstrationszug gegen die Wehrpflicht und für die Forderungen der Initiative „Gen Z regelt“.
Während des Aufzugs zündeten einzelne Teilnehmer Pyrotechnik und vermummten sich.
Im Bereich Steindamm und Lohmühlenstraße wurden Absperrelemente entfernt und in Brand gesetzt. Später flogen Steine, Feuerwerkskörper und andere Gegenstände in Richtung der Polizeibeamten.
Die Versammlung wurde gegen 16:56 Uhr vorzeitig beendet.
Doch damit war der Einsatz nicht abgeschlossen.
Bis in die späten Abendstunden versammelten sich im Umfeld des Hauptbahnhofs immer wieder größere Gruppen. Die Polizei musste mehrfach einschreiten und setzte auch einen Wasserwerfer ein.
Gegen 22 Uhr versuchten Personen im Bereich Steintorweg und Bremer Reihe, Baustellenmaterial und weitere Gegenstände auf die Fahrbahn zu ziehen.
Die Polizei stoppte rund 120 Personen, kontrollierte sie und nahm sie vorläufig fest. Dabei wurden auch pyrotechnische Gegenstände sichergestellt.
Insgesamt waren in Hamburg etwa 1.300 Polizeibeamte eingesetzt.
Die Polizei erklärte, dass sich gezielt Störer unter friedliche Demonstranten gemischt hätten, um Straftaten zu begehen. Die Verantwortlichen sollen nun strafrechtlich verfolgt werden.
Eine weitere, feministische Halloween-Demonstration mit bis zu 200 Teilnehmern verlief dagegen friedlich.
Köln: Wasserwerfer nach Angriffen auf Einsatzkräfte
In Köln kam es ebenfalls zu massiven Störungen.
Eine zunächst als Demonstrationszug geplante Versammlung zu den Themen Bildung, Wehrpflicht und bezahlbares Leben konnte wegen Vermummungen und gezündeter Pyrotechnik nicht wie vorgesehen durchgeführt werden.
Die Kundgebung wurde am Nachmittag beendet. Anschließend griffen Personen Polizeibeamte an.
Die Einsatzkräfte setzten Wasserwerfer ein und kontrollierten mehrere hundert Menschen im Bereich des Konrad-Adenauer-Ufers und des Thürmchenswalls.
Ein Polizeibeamter wurde an der Hand verletzt und war anschließend nicht mehr dienstfähig.
Die Polizei leitete Ermittlungen unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und schweren Landfriedensbruchs ein.
In der Nacht kam es auch in der Kölner Innenstadt zu weiteren Sachbeschädigungen und Angriffen. Nach einer Mitteilung der Polizei vom Sonntagmorgen wurden unter anderem Hausfassaden und Streifenwagen beschädigt.
Anders als in Frankfurt lagen für Köln bis Sonntag um 6 Uhr keine bestätigten Erkenntnisse über Plünderungen vor.
Die Polizei richtete ein Hinweisportal ein, über das Zeugen Fotos und Videos der Vorfälle übermitteln können.
Stuttgart und weitere Städte: Pyrotechnik und Angriffe nach Demonstrationen
Auch Stuttgart meldete Zwischenfälle.
Dort beteiligten sich nach ersten Schätzungen der Polizei rund 6.000 Menschen an den Protesten. Einzelne Teilnehmer zündeten Pyrotechnik, vermummten sich oder verließen die genehmigte Demonstrationsroute.
Entlang der Strecke wurden Sachbeschädigungen festgestellt. Unter anderem brannten drei Müllbehälter.
Nach dem offiziellen Ende der Versammlung wurden Polizeibeamte mit Flaschen, Steinen und Pyrotechnik beworfen. Die Einsatzkräfte setzten Pfefferspray ein.
Größere Ausschreitungen gegen unbeteiligte Personen blieben nach Angaben der Stuttgarter Polizei allerdings aus.
Auch in Hannover kam es nach einer weitgehend friedlichen Demonstration zu Böllerwürfen auf Polizeibeamte. Ein Beamter wurde leicht verletzt.
Daneben beschäftigten klassische Halloween-Randale die Polizei. So verzeichnete die Polizei Duisburg bis Sonntag gegen 1 Uhr insgesamt 110 Einsätze mit direktem Halloween-Bezug. Sie leitete 17 Strafverfahren ein, nahm sechs Personen in Gewahrsam und erteilte 50 Platzverweise.
Damit wird deutlich, dass die Sicherheitsbehörden am 31. Oktober gleich mit mehreren unterschiedlichen Problemlagen konfrontiert waren.
CDU-Politiker kündigen nach den Ausschreitungen harte Konsequenzen an
Die Gewaltexzesse haben auch deutliche Reaktionen aus der Politik ausgelöst.
Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) zeigte sich angesichts der Ereignisse in Frankfurt entsetzt. Die Gewalttaten würden nicht ohne Konsequenzen bleiben, erklärte er gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.
Die Landesregierung werde die beteiligten Tätergruppen, ihre Hintergründe und den Ablauf der Ereignisse genau untersuchen und daraus Konsequenzen ableiten.
Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) sprach von einer verheerenden Verbindung zwischen Linksextremisten und gewaltbereiten jungen Menschen.
Der Minister kündigte ein frühzeitiges und konsequentes Einschreiten gegen Gewalttäter an. Zugleich dankte er den Polizeibeamten, die unter schwierigen Bedingungen im Einsatz gewesen seien.
Nach seiner Einschätzung waren in Frankfurt etwa 100 linksextremistisch motivierte Gewalttäter aktiv. Inwieweit einzelne Tätergruppen auch für die späteren Plünderungen verantwortlich waren, ist allerdings noch Gegenstand der Ermittlungen.
Auch CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann kritisierte die Ausschreitungen scharf. Sie bemängelte, dass die Gewalttaten friedliche politische Proteste überschattet hätten und die eigentlichen Anliegen der Demonstranten dadurch in den Hintergrund geraten seien.
Welche konkreten zusätzlichen politischen oder rechtlichen Maßnahmen aus den Ankündigungen folgen, war am frühen Sonntagmorgen noch offen.
Was steckt hinter den Protesten der Generation Z?
Die bundesweiten Demonstrationen standen unter dem Motto „Gen Z regelt“.
Die Initiative versteht sich nach eigenen Angaben als unabhängiger und überparteilicher Zusammenschluss junger Menschen, die stärkere politische Mitsprache und bessere Zukunftsperspektiven fordern.
Zu den zentralen Anliegen gehören mehr Investitionen in Bildung, bezahlbarer Wohnraum, Entlastungen bei den Lebenshaltungskosten, soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz sowie die Ablehnung einer Wiedereinführung der Wehrpflicht.
Bereits vor dem Protesttag hatte es allerdings Fragen zur Organisation und Transparenz der Initiative gegeben.
Die Bundesschülerkonferenz distanzierte sich unter anderem wegen unklarer Organisationsstrukturen von der Bewegung.
Gleichzeitig hatten Sicherheitsbehörden schon vor dem 31. Oktober darauf hingewiesen, dass auch extremistische Gruppierungen die Mobilisierung aufgriffen.
Die Initiatoren selbst hatten wiederholt zu friedlichen Demonstrationen aufgerufen und Gewalt ausdrücklich abgelehnt.
Nach den Ausschreitungen erklärte ein Sprecher des Organisationsteams, dass man auf Ereignisse nach dem Ende der offiziellen Kundgebungen keinen Einfluss gehabt habe.
Die Initiative zog dennoch insgesamt eine positive Bilanz des Protesttages und kündigte an, sich am 20. November an weiteren europaweiten Jugendprotesten beteiligen zu wollen.
Ausschreitungen nach Gen-Z-Protesten: Welche Fragen jetzt geklärt werden müssen
Die Ereignisse werfen mehrere Fragen auf, die weit über die eigentlichen Demonstrationen hinausgehen.
Zunächst müssen die Ermittlungsbehörden feststellen, welche Tätergruppen für die Angriffe verantwortlich waren. Dabei ist insbesondere zu klären, in welchem Umfang extremistische Gruppen gezielt an den Demonstrationen teilnahmen oder ob sich Gewalttäter erst nach deren Ende zusammenfanden.
Auch die Plünderungen in Frankfurt werden die Ermittler beschäftigen. Neben den Sachschäden und Diebstählen stellt insbesondere der Angriff auf ein Waffengeschäft eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit dar.
Ein weiterer Aspekt betrifft den Schutz der Polizeibeamten. Wenn Einsatzkräfte mit Steinen, Flaschen oder Brandsätzen angegriffen werden, handelt es sich nicht mehr um gewöhnliche Störungen einer Demonstration, sondern um schwere Gewalttaten.
Gleichzeitig darf die notwendige Aufarbeitung nicht dazu führen, dass friedliche Demonstrationsteilnehmer pauschal für die Ausschreitungen verantwortlich gemacht werden.
Das grundgesetzlich geschützte Recht, friedlich zu demonstrieren, bleibt von den Straftaten einzelner Gruppen unberührt.
Fazit: Gewalt überschattet berechtigte Anliegen der Jugendproteste
Die Ausschreitungen nach den Gen-Z-Protesten vom 31. Oktober 2026 haben eine bundesweite politische Debatte über Gewalt bei Demonstrationen und die Sicherheit von Einsatzkräften ausgelöst.
Die Bilder aus Frankfurt, Berlin, Hamburg und Köln zeigen, wie schnell sich zunächst friedliche Protestveranstaltungen durch gewaltbereite Gruppen in gefährliche Einsatzlagen verwandeln können.
Dass in Frankfurt Geschäfte geplündert und sogar Waffen entwendet wurden, macht die besondere Tragweite dieser Nacht deutlich.
Die angekündigten Konsequenzen der Politik müssen sich nun an konkreten Ergebnissen messen lassen: an der Identifizierung der Täter, rechtsstaatlichen Strafverfahren und der Frage, wie sich vergleichbare Gewalteskalationen künftig verhindern lassen.
Gleichzeitig bleiben die politischen Forderungen der vielen friedlichen Demonstranten bestehen. Sie dürfen durch die Gewalttaten einzelner Gruppen nicht vollständig aus der öffentlichen Diskussion verdrängt werden.
Die endgültige Bilanz der Krawallnacht dürfte erst nach Abschluss der polizeilichen Auswertungen feststehen. (hk)
Redaktionsstand: 1. November 2026, früher Morgen. Die genannten Einsatz- und Festnahmezahlen sind vorläufig.
Quellen und weiterführende Informationen
Deutsche Presse-Agentur / Rhein-Zeitung – Ausschreitungen und politische Reaktionen
Hessenschau – Ausschreitungen und Plünderungen in Frankfurt
Tagesschau – Ausschreitungen nach friedlichen Protesten
Polizei Hamburg – Offizielle Einsatzbilanz
Polizei Köln – Erste Einsatzbilanz
Polizei Köln – Nachtrag vom 1. November
Polizeipräsidium Stuttgart – Vorläufige Einsatzbilanz
Tagesschau – Bilanz der Jugendproteste und weitere Demonstrationspläne