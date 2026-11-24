Sozialverband VdK: Kritik an Anhebung der Abschläge – VdK lehnt harten Einschnitt in die Lebensplanung der rentennahen Jahrgänge ohne jegliche Übergangsfristen ab – Besonders betroffen wären Erwerbsminderungsrentner und pflegende Angehörige.
Der Sozialverband VdK kritisiert die politischen Diskussionen um höhere Abschläge bei vorgezogenen Altersrenten. VdK-Präsidentin Verena Bentele erklärt:
„Die Debatte um zukünftige Verschärfungen beim Rentenzugang kennt keine Grenzen: Nicht nur soll die Regelaltersgrenze angehoben werden, die abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren wegfallen und der früheste Zugang mit Abschlägen zukünftig erst ab 64 möglich sein. Jetzt sollen auch noch die Abschläge für vorgezogene Altersrenten erhöht werden. Das wird nicht nur freiwillig früher ausscheidende, gut situierte Rentnerinnen und Rentner treffen, sondern vor allem Witwenrenten, Erwerbsminderungsrenten und Renten wegen Schwerbehinderung werden davon hart betroffen sein.
2025 mussten 167.000 Menschen mit Abschlägen in eine Erwerbsminderungsrente – und die lag im Durchschnitt bei 1054 Euro. Dazu kamen im Rentenzugang 40.000 Menschen mit einer Schwerbehinderung, die mit Abschlägen eine Rente von 1380 Euro erzielten, und 217.000 langjährig Versicherte, die wegen der Abschläge auf gerade mal 1260 Euro Rente kamen. Diesen Menschen kann man nicht noch tiefer in die Tasche greifen.
Alle internationalen Studien zeigen, dass höhere Altersgrenzen vor allem zu Lasten derer gehen, die aus gesundheitlichen Gründen früher in Rente gehen müssen, die am Ende ihres Erwerbslebens arbeitslos werden oder die ihre Angehörigen pflegen. Diese Menschen können nicht einfach länger arbeiten. Sie müssen zukünftig nicht nur auf Rentenansprüche verzichten, sondern sie werden mit noch höheren Abschlägen doppelt bestraft. Die Schere zu den fitten Älteren, die mit der Aktivrente weitgehend steuerfrei über die Regelaltersgrenze hinaus weiterarbeiten können, geht immer weiter auf – ganz zu schweigen zum Unterschied zu den Beamtenpensionen, der ebenfalls immer größer wird.
Wer längeres Arbeiten über drastische Rentenkürzungen erzwingen will, sollte sich vorher die harte Realität von Älteren in den Betrieben genau anschauen. Noch immer werden sie in der Krise als erstes entlassen.
Der VdK kritisiert die Forderung nach einer Anhebung der Abschläge scharf. Ein solch harter Einschnitt in die Lebensplanung der rentennahen Jahrgänge ohne jegliche Übergangsfristen ist keine gute Methode der Haushaltssanierung. Die Bundesregierung und das Parlament haben seit 2022 insgesamt elf Milliarden Euro an Bundeszuschüssen für die Rentenversicherung willkürlich gekürzt, den größten Anteil dieser Kürzung müssen ab 2027 mit über vier Milliarden Euro die Beitragszahlenden finanzieren.
Die Idee, gesetzlich Versicherte noch weiter zur Kasse zu bitten, ist keine Empfehlung der Alterssicherungskommission. Dort heißt es ganz klar, dass die Berechnung der Abschläge zwar regelmäßig überprüft und aktualisiert werden soll. Aber gleichzeitig wurde festgestellt, dass die aktuellen Abschläge von 0,3 Prozent je Monat korrekt berechnet werden. Unabhängig von den Ergebnissen der Berechnungen geht sogar die Bundesbank davon aus, dass veränderte Abschläge nur mit langer Vorlaufzeit eingeführt werden könnten.
Statt ältere Beschäftigte heute und künftige Generationen mit höheren Altersgrenzen oder höheren Abschlägen zu konfrontieren, brauchen wir eine überzeugende Antwort auf die Frage, wie wir es schaffen, dass Menschen bis zuletzt gesund und zufrieden arbeiten können.“
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Text: Sozialverband VdK Deutschland e. V.