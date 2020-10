Speyer – Gefährliche Körperverletzung in einer Bar an der Iggelheimer Straße

Speyer – In der Nacht vom 09.10.2020 auf den 10.09.2020 gegen 01:30 Uhr kam es in einer Bar in der Iggelheimer Straße in Speyer zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der eine Person mit einem Messer verletzt wurde.

Bei Eintreffen vor Ort konnten circa 60 Personen festgestellt werden.

Es konnte ermittelt werden, dass in einem Handgemenge eine männliche Person mit einem Messer in den Rücken gestochen wurde. Der Mann wurde nicht lebensbedrohlich verletzt und in einem Krankenhaus medizinisch versorgt.

Der männliche Täte wird wie folgt beschrieben:

– ca. 25 Jahre alt,

– 170 cm,

– kurze blonde Haare,

– Geheimratsecken,

– orangefarbenes T-Shirt,

– blaue Jeans.

Maßnahmen zur Ermittlung des Täters wurden eingeleitet.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sollen sich telefonisch unter 06232/137-101 oder per Email unter pispeyer@polizei.rlp.de bei der PI Speyer melden.

Polizeidirektion Ludwigshafen