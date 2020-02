Speyer – Umwelt: Kollektiver Frühjahrsputz geht in die 18. Runde – Aufruf zum diesjährigen Dreck-weg-Tag

Speyer – Umwelt: Am 6. und 7. März 2020 ist es wieder so weit: Speyer macht sich fit für den Frühling. Für die 18. Auflage des Dreck-Weg-Tags zeigt das Helferbarometer aktuell einen Pegelstand von 905 großen und kleinen Umweltaktivisten, die wild entsorgtem Müll die rote Karte zeigen wollen.

Dabei sind 13 Kindertagesstätten, zwei Schulen und 29 Vereine, Verbände, Parteien und Privatinitiativen. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler appelliert an weitere Helferinnen und Helfer: „Ich hoffe, dass wir auch in diesem Jahr wieder die Zielmarke von 3.000 Aktiven knacken können. Die Aktion sorgt nicht nur für eine sauberere Stadt, sondern unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch für ein gestärktes Gemeinschaftsgefühl – eine Win-Win-Situation.“

Am Freitag, 6. März, startet die groß angelegte Sammelaktion mit dem Einsatz der Kindergärten und Schulen, am Samstag, 7. März, sind die ehrenamtlichen Helfer von Vereinen, Umweltverbänden und politischen Parteien für ein sauberes Stadtbild unterwegs.

Die Materialausgabe für die am Dreck-weg-Tag teilnehmenden Vereine, Verbände, Parteien und Privatinitiativen findet Mittwoch, 19. Februar 2020, und Donnerstag, 20. Februar 2020 statt. Jeweils zwischen 17:00 und 19:00 Uhr können in der Feuerwache in der Industriestraße Müll- und Wertstoffsäcke sowie die Informationen über das jeweilige Sammelgebiet abgeholt werden. Die Stadt bittet um Verständnis, dass aus finanziellen Gründen ausschließlich für die Kindertagesstätten und Schulen Handschuhe und Greifzangen ausgegeben werden können, hingegen nicht für die Sammelaktion am Samstag.

Anmeldung: Abteilung Umwelt und Forsten, Tel. 14-2783 (vormittags) oder per E-Mail an monika.schimmele@stadt-speyer.de

