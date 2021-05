Stade (NI) – Am gestrigen Abend musste die Polizei in Stade eine Party mit mindestens 50 Personen, die sich nicht an die Corona-Regeln hielten, auflösen.

Als die eingesetzten Beamten gegen 20:40 h das Grundstück im kleinen Schneeweg betraten, war bereits eine extrem aggressive Stimmung gegenüber der Polizei festzustellen und man war nicht bereit, die Feier zu beenden. Erst nachdem zusätzliche Streifenwagen aus Stade, Buxtehude, Bremervörde, Seevetal und Buchholz eintrafen, konnten die über 30 Beamtinnen und Beamten die Party auflösen.

Beeindruckt durch die Anzahl der eingesetzten Kräfte befolgten die Partygäste nun die Anweisungen der Polizei und verließen die Feier.

Es wurden Personalien festgestellt, Platzverweise erteilt und ca. 20 Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz erstattet. Nach ca. zwei Stunden war der Einsatz beendet.

An der Elbe in Stadersand wurden am gestrigen Sonntag ca. 100 Fahrzeuge festgestellt. An vielen Fahrzeugen standen Personengruppen, die die Coronaregeln wie Abstände und das Tragen von Mund-Nasen-Schutz nicht einhielten.

Auch der Bereich am Lühe-Anleger war mit Tagesausflüglern und Motoradfahrenden voll. Bis auf wenige Ausnahmen wurden hier die geltenden Regeln, auch hier gilt eine Maskentrage- und Abstandsgebot, kaum eingehalten.

Polizeiinspektion Stade