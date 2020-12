Stadt Cuxhaven – Geänderte Wochenmarktzeiten durch Weihnachts-Feiertag

Stadt Cuxhaven (NI) – Der Cuxhavener Wochenmarkt lockt samstags immer zahlreiche Besucher an. Aufgrund des bevorstehenden Feiertages wird der Markt vorverlegt.

Die Marktbehörde der Stadt Cuxhaven informiert, dass nach der Wochenmarktverordnung die Wochenmärkte jeweils mittwochs und samstags stattfinden. Falls einer dieser Tage ein Feiertag ist, wird der Wochenmarkt am vorhergehenden Wochentag durchgeführt.

Daher wird in diesem Jahr der Wochenmarkt an der Beethovenallee in Folge des bevorstehenden Feiertages von Samstag, 26. Dezember 2020, auf Donnerstag, 24. Dezember 2020, vorverlegt. Der Markt beginnt um 8 Uhr und endet um 12 Uhr.

