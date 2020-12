Bad Blankenburg (TH) – Am Montagabend, gegen 22 Uhr, wurde über die Rettungsleitstelle ein Brand eines Einfamilienhauses in Bad Blankenburg in der Straße Am Hainberg mitgeteilt.

Tragischerweise verstarb eine 92-jährige Anwohnerin durch das Brandgeschehen. Die Ermittlungen zu den Umständen und Hintergründen werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld geführt.

Bislang liegen keine gesicherten Hinweise zur Brandursache vor.

Landespolizeiinspektion Saalfeld