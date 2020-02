Stadt Osnabrück – Ferienkindergarten in den Sommerferien 2020 für Osnabrücker Kinder

Stadt Osnabrück (NI) – Auch in diesem Jahr haben Kindergartenkinder die Möglichkeit, in den Sommerferien einen Ferienkindergarten zu besuchen. In der Schließzeit der Osnabrücker Kindertagesstätten vom 20. Juli bis 7. August gibt es ein Betreuungsangebot für Osnabrücker Kinder, deren Eltern keinen Urlaub bekommen oder aus anderen Gründen die Betreuung ihrer Kinder in der Zeit nicht übernehmen können.

Die städtischen Kindertagesstätten Wüste, sowie die katholische Kindertagesstätte St. Maria Rosenkranz in Schinkel bieten einen Ferienkindergarten an. Das Angebot gilt ausschließlich für Kinder ab 3 Jahren und ist kostenpflichtig. Es kann wochenweise gebucht werden. Die Ferienkita öffnet von 8 bis 16 Uhr.

Jede Kindertagesstätte im Stadtgebiet informiert die Eltern über das zusätzliche Angebot, die Anmeldungen erfolgen ab sofort jedoch direkt in den Ferienkitas.

Weitere Informationen dazu gibt es auch unter bente@osnabrueck oder unter der Rufnummer 0541 323-2473.

