Stadt Osnabrück – Städtebotschafter lädt zum deutsch-russischen Begegnungsabend in die Lagerhalle am 29.01.2020

Stadt Osnabrück (NI) – Die Städtepartnerschaft Osnabrück-Twer steht im Mittelpunkt des elften deutsch-russischen Begegnungsabends, zu dem Städtebotschafter Sergey Loginov für Mittwoch, 29. Januar, ab 19 Uhr in den Spitzboden der Lagerhalle einlädt.

Osnabrücks russische Partnerstadt ist eine wunderschöne altrussische Stadt, die an der Bahnstrecke zwischen Moskau und Sankt-Petersburg liegt. Erstmals schriftlich erwähnt wurde Twer 1135. Die Stadt hat eine eigene besondere Geschichte und unterscheidet sich dadurch nicht nur von der Hauptstadt Russlands, sondern auch von anderen Städten, die an der Wolga liegen. Heute ist die Stadt ein Oberzentrum mit mehr als 420.000 Einwohnern, mit großen Industriebetrieben und interessanten kultur- und kunsthistorischen Denkmälern.

Beim Begegnungsabend schildern unter anderem Gäste ihre Eindrücke und Erfahrungen, die sie beim Austausch mit Twer gewonnen haben. So wird neben anderen Freundschaftsprojekten auch der in Kooperation mit dem Literaturbüro Westniedersachsen und dem Theater Osnabrück durchgeführte Gedichtwettbewerb „Poetische Brücken“ mit Gedichten zum Thema „Theater und Leben“ vorgestellt. Bei dieser Gelegenheit werden auch eigene Gedichte vorgetragen. Musikalisch entführt die Gruppe «DuoDA» die Besucher in die Stadt an der Wolga und nach Russland. Kleine russische Spezialitäten runden den Abend kulinarisch ab. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Veranstalter ist das Städtepartnerschaftsbüro der Stadt Osnabrück, Telefonnummer 0541/323-2101.

