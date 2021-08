By

Wertheim (BW) – Die Mainfähre bei Mondfeld muss am Wochenende zwei Tage pausieren. Am Samstag und Sonntag, 7. und 8. August, ist sie krankheits- und urlaubsbedingt nicht in Betrieb. Ab Montag, 9. August, ist die Fähre wieder gemäß dem Sommerfahrplan im Einsatz.

Über den Betrieb der Fähre informiert der Zweckverband Mainhafen und Fähre auf seiner Internetseite unter www.mainhafen-wertheim.de.

Interessierte können sich auf der Webseite für den Newsletter registrieren, der über die aktuellen Fahrzeiten informiert.

