Stadt Wertheim – Event: Herbstvergnügen geht in die zweite Runde – Kleiner Jahrmarkt lockt Besucher an den Mainplatz

Wertheim (BW) – Das „Herbstvergnügen“ geht am Wochenende in die zweite Runde und bringt wieder einen Hauch Michaelismesse in die Stadt.

Der kleine Jahrmarkt mit Fahrgeschäften und Marktbuden am Mainplatz ist Donnerstag und Freitag von 14 bis 22 Uhr und Samstag und Sonntag bereits ab 12 Uhr geöffnet.

Am letzten Wochenende herrschte bereits rege Resonanz und buntes Treiben, über dem Jahrmarktgelände lagen gelöste Stimmung und Kinderlachen. Viele Familien besuchten mit ihren Kindern die Fahrgeschäfte der Schausteller und schlenderten entlang der Marktbuden bis zur Mainspitze. Dort lädt auch ein kleiner Biergarten mit Weinausschank zum Verweilen ein – wettergeschützt unter der Landesstraße.

Bei Kindern sehr begehrt sind das Bungee-Trampolin, das Karussell und der Autoscooter. Etwa 25 Händler, die sonst an der Michaelismesse teilnehmen, bestücken die kleine Verkaufsmesse mit dem typischen Warenangebot einer Kirmes: von Pfannen und Kochgeschirr über Gewürze, Edelstahlwaren, Tonträger bis hin zu Kleidung und Süßwaren.

Am Sonntag, 10. Oktober, lohnt sich der Besuch des „Herbstvergnügens“ gleich doppelt: Ab 13 Uhr findet auf dem Marktplatz das „Chorfest Wertheim“ mit sieben Chören aus der Region statt.

Stadtverwaltung Wertheim

– Kommunikation und Öffentlichkeit –

97877 Wertheim