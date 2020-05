Stadt Wolfsburg – Daten und Fakten 2020: Stadt veröffentlicht statistische Angaben

Erstellt in

Stadt Wolfsburg – Die Statistikstelle der Stadt Wolfsburg hat den Flyer „Wolfsburger Statistik – Daten & Fakten 2020“ veröffentlicht.

Die Publikation informiert kurz und knapp über statistische Daten der Stadt. Interessierte finden Wissenswertes unter anderem in den Rubriken Bevölkerung, Arbeitsmarkt & Wirtschaft, Bildung, Soziales & Gesundheit sowie Kultur & Sport (Datenstand 2019).

Der Flyer ist im Rathaus A, in den Stadt- und Ortsteilsprechstellen (soweit geöffnet) sowie in der Tourist-Information am Hauptbahnhof kostenlos erhältlich. Weiterhin steht die Veröffentlichung als Download im Internet unter www.wolfsburg.de/statistik zur Verfügung.

Ebenfalls im Internet veröffentlicht die Statistikstelle den „Arbeitsmarktbericht 2020“ mit Daten des Berichtsjahres 2019 zu den Themenbereichen Arbeitsmarkt und Wirtschaft. Anhand von Zeitreihenvergleichen zeigt der Bericht auch die Entwicklung des Arbeitsmarktes der Stadt Wolfsburg in den Vorjahren. Der jährlich erscheinende Bericht wird als Download auf der Internetseite der Statistikstelle zur Verfügung gestellt.

Die vorliegende Publikation bildet aufgrund des Datenstandes 2019 allerdings nicht die aktuellen, arbeitsmarktbezogenen Auswirkungen der Corona-Pandemie ab.

