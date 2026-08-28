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Statement zur Ablehnung des Antrags der CDU für mehr Sicherheit und besseren Opferschutz

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Statement zur Ablehnung des Antrags der CDU für mehr Sicherheit und besseren Opferschutz – Zur Ablehnung des CDU-Antrags für eine schnelle Drohnenabwehr und einen besseren Schutz von Opfern häuslicher Gewalt im gestrigen Innenausschuss des Niedersächsischen Landtages erklärt der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion André Bock:

„Die innere Sicherheit kann nicht warten. Wer die Bedrohung durch Drohnen ernst nimmt und Frauen wirksam vor Gewalttätern schützen will, muss jetzt handeln, statt weitere Monate zu diskutieren.

Mit unseren Gesetzentwürfen haben wir konkrete Vorschläge vorgelegt. Die Polizei soll gefährliche Drohnen frühzeitig erkennen und abwehren können. Zugleich sollen Opfer häuslicher Gewalt durch die elektronische Aufenthaltsüberwachung von Tätern besser geschützt werden.

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Dass die Regierungsfraktionen diese unstrittigen Regelungen nicht aus dem Gesetzentwurf der Landesregierung herauslösen und unverzüglich verabschieden wollen, ist angesichts der aktuellen Sicherheitsrisiken und der weiterhin hohen Zahl häuslicher Gewalttaten nicht nachvollziehbar. Wir werden weiter auf eine schnelle Verabschiedung drängen, alles andere wäre auch grob fahrlässig.“

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Text: CDU-Fraktion im Niedersächsischen Landtag

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