The WOLF startet Deutschlands erste offizielle Country-Charts – Countrymusik erlebt international einen anhaltenden Hype. In Deutschland fehlte bislang jedoch eine eigenständige Übersicht über die erfolgreichsten Songs des Genres. Das ändert sich jetzt: The WOLF – Deutschlands Countryradio – präsentiert ab sofort die ersten offiziellen deutschen Country-Charts, die „The WOLF Hot Twenty“. Die erste Ausgabe wird am Freitag um 16 Uhr ausgestrahlt.
Mit der „The WOLF Hot Twenty“ erhält Country erstmals eine regelmäßige Chart-Plattform im deutschen Radiomarkt. Die Platzierungen basieren auf einem eigens entwickelten Auswertungssystem des Senders, das aktuelle Marktbewegungen in Deutschland, Großbritannien und den USA berücksichtigt und den Fokus gezielt auf die Relevanz für den deutschen Markt legt.
„Country gehört zu den am stärksten wachsenden Musikgenres weltweit. In Deutschland gab es dafür bislang keine eigene Chart-Instanz. Genau diese Lücke schließen wir jetzt“, sagt Marius Hühne, Programmleitung von The WOLF.
Auch Moderator Fabian Baron, bei The WOLF als „Der Countrybaron“ bekannt, sieht in der Sendung einen wichtigen Schritt für die Szene: „Ich freue mich auf eine Show, die den Country-Hype in Deutschland widerspiegelt und aktuellen Stars wie Lainey Wilson, Luke Combs oder Zach Bryan hier ein Zuhause im Radio gibt.“
Die Sendung läuft freitags von 16 bis 18 Uhr, Wiederholungen folgen am Samstag von 10 bis 12 Uhr sowie am Sonntag von 14 bis 16 Uhr.
The WOLF ist über DAB+ in Niedersachsen, Hamburg, Bremen, Hessen sowie in Teilen von Rheinland-Pfalz empfangbar und bundesweit im Livestream sowie über die The WOLF App verfügbar. Als einzige deutsche Radio-App mit reinem Country-Programm versteht sich der Sender als zentrale Plattform und Treffpunkt der Country-Szene in Deutschland.
The WOLF steht für modernes Country-Entertainment, aktuelle Szene-Informationen und eine aktive Community aus Fans und Künstlern und verbindet aktuelle Stars mit den Legenden des Genres.
***
Text: RADIO 21