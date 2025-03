Bad Füssing 2025: Unvergessliche Eventhöhepunkte zwischen den Thermen

Bad Füssing 2025 – Vom Sommerkonzert der Superlative unter freiem Himmel bis hin zu großen Illusionen und Klassik auf höchstem Niveau: Bad Füssing begeistert in diesem Jahr mit einem Veranstaltungs-Programm der Extraklasse. Zwei Höhepunkte ragen im Eventkalender 2025 besonders heraus: Das 3. magic blue OpenAir und das 26. Bad Füssinger Kulturfestival.

Spektakuläres Künstler-Line-up beim 3. magic blue OpenAir

Vom 31. Juli bis 2. August verwandelt sich Bad Füssings Kurpark zum dritten Mal in eine riesige Konzertarena unter freiem Himmel. Beim Filmmusikspektakel „The Music of Hans Zimmer & John Williams“ (31. Juli) erlebt das Bad Füssinger Publikum die musikalischen Höhepunkte der beiden Komponisten, live interpretiert von einem rund 60-köpfigen Orchester. Ergreifende Melodien aus „Der König der Löwen“, „Harry Potter“, „Inception“, „Star Wars“, „Fluch der Karibik“, „E.T.“, „Pearl Harbor“, „Indiana Jones“ und vielen Blockbustern mehr werden symphonisch zum Leben erweckt, präsentiert vom Czech Symphony Orchestra. Am 1. August stehen die Münchener Freiheit und die Nockis in Bad Füssing auf der Open-Air-Bühne.

Ein „Schlager“ auch im Vorverkauf:

Die große „BR Schlager-Party“ am Samstag, den 2. August

Die „BR Schlager-Party“ am 2. August glänzt mit einem Staraufgebot der Superlative und bietet unter anderem ein spezielles Ticket für Familien. Der Radiosender „BR Schlager“ ist Medienpartner wird die Veranstaltung auch selbst bewerben sowie mit einem eigenen Promo- und Moderatorenteam vor Ort sein. Geplant sind zudem Live-Einblendungen aus Bad Füssing in das Programm der Radiostation. Auch in diesem Jahr ist die „BR Schlager-Party“ nach Worten des Bad Füssinger Veranstaltungsleiters Markus Kagleder selbst ein echter Schlager – im Vorverkauf. Geplant sind Auftritte von Eloy de Jong, Patrick Lindner, Anita Hofmann und der Gruppe Wind. Auch Kristina Bach – sie freut sich nach ihrer Bühnenpause besonders auf den Auftritt in Bad Füssing – sowie Michael Holm, Mike Leon Grosch, Sonia Liebing und Vanessa Mai haben bereits fest zugesagt. Die Publikumsfavoriten Anna-Carina Woitschack und Vincent Gross werden auch wieder den Schlagersamstag moderieren.

Viele Höhepunkte beim 26. Bad Füssinger Kulturfestival

Vom 12. September bis 11. Oktober präsentiert Bad Füssing beim Kulturfestival zum 26. Mal ein „Feuerwerk“ der Stars, Konzerte, Musiktheater, Kabarett und Kleinkunst. Das Festival startet am 12. September mit einem Konzert der Neuen Philharmonie Frankfurt. Unter dem Titel „Aquamania“ präsentiert das Orchester ein neu arrangiertes Programm, das sich – wie für Bad Füssing gemacht – dem faszinierenden Thema Wasser widmet.

Am 13. September sorgt der hessische Comedian Maddin Schneider für einen Abend voller Humor. Einen Tag später übernimmt die europaweit bekannte Pink Floyd-Tributeband echoes die Bühne. Ein besonderes Highlight wartet am 21. September mit dem NDW-Abend: Ein Mix aus den größten Hits der Neuen Deutschen Welle, live dargeboten von Stars wie Alexander Kerbst, Geier Sturzflug, Markus und weiteren Musikern, garantieren beste Stimmung und Nostalgie pur. Freunde des Theaters dürfen sich am 3. Oktober auf eine besondere Aufführung freuen: „Hausmeister Krause – Du lebst nur zweimal“, ein urkomischer Schwank mit Tom Gerhardt in der Hauptrolle. Am 5. Oktober kommen die Schürzenjäger zusammen mit der Brassband „Blechgewitter“ nach Bad Füssing.

Den glanzvollen Schlusspunkt des Kulturfestivals setzen zwei renommierte Orchester: die Münchner Symphoniker am 10. Oktober und das Bad Füssinger Kurorchester am 11. Oktober. In einem Sonderkonzert zum Abschluss wird das Bad Füssinger Ensemble Filmmusik großer Meister aufführen und die Brücke zwischen klassischer Musik und moderner Unterhaltung schlagen.

Vom Musicalklängen über Magie bis hin zu großem Country-Sound

Jenseits der ganz großen Veranstaltungen bietet Bad Füssing 2025 rund ums Jahr besondere kulturelle Höhepunkte: Im April können sich Kulturfans unter anderem auf die „Best of Classical Musical Show“ (10. April sowie auch am 8. Mai, 5. Juni und 10. Juli), den Magier Maxim Maurice (21. April) sowie die Kultband „Truck Stop“ freuen (25. April). Im Mai kommen unter anderem Vincent & Fernando (10. Mai) und die Blues Briederchen in den Kurort (30. Mai). Mit Mely & The Moodies kommt italienisches Lebensgefühl in den Kurort, begleitet von Livemusik in italienischer Sprache. (31. Mai). Ein besonderes Highlight für alle Falco-Fans ist die Show „The Spirit of Falco“ (20. Juni).

Karten für diese Konzerte und die vielen anderen Höhepunkte des Bad Füssinger Veranstaltungsprogramms können Interessierte online buchen. Die gesamte Kultur-Vielfalt lässt sich unter www.events-badfuessing.de entdecken. Aktuelle Infos auch in den sozialen Netzwerken unter @events_bad_fuessing bei Instragram und „Events Bad Füssing“ bei Facebook.

Bad Füssinger „Winterzauber“ Ende November

Ein besonderer Höhepunkt erwartet Bad Füssings Gäste zum Jahresausklang: Ende November verwandelt sich der Ort beim „Winterzauber“ in ein adventliches Wunderland zwischen den Thermen mit Christkindlmarkt-Romantik, einem funkelnden Lichtermeer aus Lichterketten, Leuchteffekten und Lichtkunst, dem Duft von gebrannten Mandeln und Zimt sowie weihnachtlicher Live-Musik. Termine: 20. bis 23. November und 27. bis 30. November.

***

Text: Kur- & GästeService Bad Füssing