Truck Stop begeistert in Buchholz: „Schöne Bescherung“ in der Empore

Truck Stop Schöne Bescherung – 13.12.2024 – Empore Buchholz in der Nordheide – Gestern Abend wurde die Empore in Buchholz zur Westernbühne, als Truck Stop mit ihrem Weihnachtskonzert „Schöne Bescherung“ die Fans begeisterte. Die Veranstaltung war restlos ausverkauft, und die Stimmung war von Anfang an ausgelassen. Cowboyhüte und Westernoutfits prägten das Bild im Publikum und trugen zur einzigartigen Atmosphäre bei.

Eine Reise in die Weihnachtszeit

In der ersten Hälfte des Konzerts präsentierten Truck Stop weihnachtliche Country-Songs, die das Publikum in festliche Stimmung versetzten. Besonders berührend war der Einsatz von Originalstimmen ehemaliger Mitglieder der Band und die Stimme des damals 4-jährigen Daniel Ibing (Sohn von Schlagzeuger Wolfgang „Teddy“ Ibing), die in einigen Songs per Band eingespielt wurden. Diese Momente sorgten für Gänsehaut und erinnerten an die bewegte Geschichte der „Cowboys der Nation„.

Nach der Pause: Die Klassiker

Nach einer kurzen Umbaupause ging es mit den bekannten Truck Stop-Hits weiter. Songs wie „Der wilde wilde Westen„, „Ich möcht so gern Dave Dudley hören„, „Take It Easy, altes Haus„, „Hillbilly Country Lilly„, „A7 Blues„, „Big White Diesel„, „Johnny Cash Medley„, „Die Lady und der Tramp„, „Old Texas Town„, „Arizona Arizona„, „Großstadtrevier“ und „Nashville Tennessee“ ließen keinen Fan auf den Sitzen. Die Band zeigte sich in Bestform, und das Publikum honorierte dies mit Standing Ovations. Die Rufe nach Zugaben brachten Truck Stop noch einmal auf die Bühne, bevor sie sich zum Abschluss ausgiebig Zeit für ihre Fans nahmen und im Foyer Autogramme verteilten.

Die Originalbesetzung von Truck Stop und was aus ihnen wurde

Truck Stop wurde 1973 gegründet und hat seitdem eine bewegte Bandgeschichte hinter sich. Von der Originalbesetzung ist heute nur noch Wolfgang „Teddy“ Ibing (Schlagzeug) aktiv. Andere Gründungsmitglieder sind leider nicht mehr dabei:

Günther „Cisco" Berndt (verst. 31.12.2014): Der frühere Frontmann und eine der prägendsten Stimmen von Truck Stop. Cisco Berndt schied nach 40 Jahren aus gesundheitlichen Gründen am 21.12.2013 aus der Band aus und verstarb ein Jahr und 10 Tage später.

Burkhard „Lucius" Reichling (verst. 14. August 2012 im Alter von 65 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung und einer spät erkannten Krebserkrankung): Der Geiger und Gitarrist, der mit seinem einzigartigen Spiel den Sound der Band maßgeblich beeinflusst hat. Sein Nachfolger war Andreas Cisek.

Rainer Bach: spielte bis 1983 in der Band. Nach seinem Ausstieg ist wenig über seinen weiteren Lebensweg bekannt.

Erich Doll: Hat sich aus der Musik zurückgezogen und lebt heute privat. Er schied 2003 aus und wurde durch Dirk Schlag ersetzt.

Uwe Lost: Widmet sich anderen Projekten, nachdem er die Band verlassen hat.

: Widmet sich anderen Projekten, nachdem er die Band verlassen hat. Eckart Hofmann: Pedal-Steel-Gitarre, Gitarre und Gesang, blieb etwa zehn Jahre bei Truck Stop. Nach seinem Austritt verfolgte er andere musikalische Projekte.

Die aktuelle Besetzung von Truck Stop

Die aktuelle Besetzung der Band ist eine gelungene Mischung aus Tradition und neuen Einflüssen:

Schlagzeug (Gründungsmitglied) Knut Bewersdorff : Pedal Steel, Dobro, Gesang, Gitarre (seit 1983)

: Pedal Steel, Dobro, Gesang, Gitarre (seit 1983) Andreas Cisek : Gesang, Gitarre, Mundharmonika (seit 2012)

: Gesang, Gitarre, Mundharmonika (seit 2012) Tim Reese : Fiddle, Gitarre, Banjo, Mandoline (seit 2014)

: Fiddle, Gitarre, Banjo, Mandoline (seit 2014) David Rick : Lead-Gitarre (seit 2022)

: Lead-Gitarre (seit 2022) Uwe Frenzel : Bass, Akkordeon, Chor (seit 2022)

: Bass, Akkordeon, Chor (seit 2022) Daniel Ibing: Schlagzeug, Bass, Sohn von Wolfgang „Teddy“ Ibing, der die Band gestern als Musiker unterstützte

Fazit: Ein Abend voller Highlights

Das Konzert „Schöne Bescherung“ am 13. Dezember 2024 war ein unvergessliches Erlebnis für die Fans. Mit ihrer Mischung aus weihnachtlichen Klängen und legendären Hits bewies Truck Stop einmal mehr, warum sie seit Jahrzehnten eine Institution in der deutschen Country-Musik sind. Der Abend endete mit Standing Ovations und einem Lächeln auf den Gesichtern der Fans, die die Band nach der Show hautnah erleben durften. Ein Abend, der viel zu schnell vorbei war – aber sicher noch lange in Erinnerung bleibt (hk).