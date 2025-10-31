50 Jahre Bohemian Rhapsody – Queen-Hit feiert am 31. Oktober 2025 goldenes Jubiläum – Am Freitag, den 31. Oktober 2025, jährt sich die Veröffentlichung eines der größten Songs der Musikgeschichte: „Bohemian Rhapsody“ von Queen wird 50 Jahre alt. Der sechseinhalb Minuten lange Titel, der 1975 zunächst als zu lang und zu ungewöhnlich galt, hat sich längst zu einer der bekanntesten Hymnen der Rockmusik entwickelt – und zu einem unsterblichen Vermächtnis von Freddie Mercury.
Die Entstehung eines Meisterwerks
Als Freddie Mercury „Bohemian Rhapsody“ schrieb, war klar: Es sollte kein gewöhnlicher Rocksong werden. Der Song entstand im Sommer 1975, aufgenommen wurde er im Rockfield Studio in Wales. Über drei Wochen hinweg arbeiteten Queen und Produzent Roy Thomas Baker an dem komplexen Stück, das aus mehreren Teilen besteht – einer Ballade, einer Opernpassage, einem Hardrock-Part und einer sanften Coda. Mehr als 180 Overdubs wurden auf analogen Bändern aufgenommen, um die gewaltigen Chöre zu erschaffen, die den Song so einzigartig machen.
Der Aufwand war für die damalige Zeit revolutionär – und die Band riskierte viel. Kein Refrain, kein klarer Aufbau, dafür ein wilder Mix aus Musikstilen und Emotionen. Doch genau das machte „Bohemian Rhapsody“ zu dem, was es heute ist: ein musikalisches Kunstwerk, das sich jeder Schublade entzieht.
Ein Welthit gegen alle Regeln
Als der Song am 31. Oktober 1975 veröffentlicht wurde, hielten ihn viele Radiostationen zunächst für „nicht sendetauglich“. Doch der DJ Kenny Everett spielte ihn trotzdem – und löste damit eine Welle der Begeisterung aus. Schon wenige Tage später war der Song in Großbritannien auf Platz 1 der Charts und blieb dort neun Wochen lang an der Spitze.
Auch international eroberte der Titel die Hitlisten und wurde zu einem der meistverkauften Songs der 1970er Jahre. In den USA kletterte er bis auf Platz 9, kehrte nach Freddie Mercurys Tod 1991 noch einmal in die Charts zurück und schaffte 1992 durch den Kultfilm Wayne’s World ein erneutes Revival.
Das erste Musikvideo der Weltgeschichte?
Auch in Sachen Musikvideo schrieb Queen Geschichte. Um Fernsehauftritte zu vermeiden, produzierte die Band ein eigenes Video zu „Bohemian Rhapsody“ – und erfand damit praktisch das Musikvideo, wie wir es heute kennen. Die berühmte Szene mit den vier Gesichtern im Dunkeln, inspiriert von dem Albumcover von Queen II, gilt bis heute als ikonisch.
Dieses Video war wegweisend für Generationen von Künstlern und wird in der Musikindustrie bis heute als Geburtsstunde des modernen Musikclips betrachtet.
Ein Song, der Generationen verbindet
„Bohemian Rhapsody“ ist mehr als ein Lied – es ist ein kulturelles Phänomen. Von Rockliebhabern über Opernfreunde bis hin zu Pop-Fans – kaum ein Song schafft es, Menschen so unterschiedlichster Geschmäcker zu vereinen.
Auch 50 Jahre nach seinem Erscheinen wird er weltweit täglich im Radio gespielt, in Filmen und Serien verwendet und von Millionen Menschen mitgesungen.
Freddie Mercury selbst verriet nie, was der Text wirklich bedeutet. Manche vermuten autobiografische Züge, andere reine Fantasie. Vielleicht liegt genau darin die Magie des Songs – dass er offen bleibt für die Interpretation jedes einzelnen Hörers.
50 Jahre Bohemian Rhapsody – 50 Jahre Musikgeschichte – ein goldenes Jubiläum
Zum 50-jährigen Jubiläum sind zahlreiche Sonderveröffentlichungen und Events geplant. Fans hoffen auf neu restaurierte Aufnahmen, exklusive Sammlereditionen und besondere Auftritte der verbliebenen Bandmitglieder Brian May und Roger Taylor.
Der Song bleibt unsterblich – und steht sinnbildlich für das, was Queen immer war: mutig, unkonventionell und voller Leidenschaft.
Queen bis zum Wahnsinn: 50-mal „Bohemian Rhapsody“ bei Rockland Radio in Folge!
Wer am 31. Oktober 2025 den Song aufdreht, hört nicht einfach nur Musik. Er hört Geschichte – die Geschichte eines Werkes, das Grenzen sprengte, Emotionen vereinte und die Rockmusik für immer veränderte. (hk)
Quellen: Wikipedia, uDiscoverMusic, Radio X, SongLexikon, Sotheby’s, BBC, Rolling Stone.