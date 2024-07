Tostedt Schulstraße: Jugendliche beschimpft und mit Abwehrspray besprüht

Schulstraße Tostedt (ots) – Am Mittwochabend, 02.07.2024, gegen 22.55 Uhr, wurde die Polizei zum Sportplatz der Grundschule an der Schulstraße gerufen. Zwei 13 und 14 Jahre alte Jugendliche hatten die Beamten alarmiert. Sie gaben an, auf dem Sportplatz Fußball gespielt zu haben, als plötzlich ein maskierter Mann auf sie zugekommen sei. Der Mann habe die Jugendlichen angeschrien, sich zu entfernen. Außerdem habe er mit einer Holzlatte gedroht und sie beleidigt. Beim Weggehen habe der Mann den 14-Jährigen noch mit einem Spray am Arm besprüht, wodurch ein Jucken hervorgerufen wurde. Möglicherweise handelte es sich um ein Tierabwehrspray.

Fahndungsmaßnahmen im Umfeld des Sportplatzes blieben ergebnislos. Gegen den noch unbekannten Täter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Der Mann trug schwarze Schuhe, eine schwarze Hose und einen weißen Kapuzenpullover. Das Gesicht war mit einem Tuch maskiert.

Hinweise bitte an die Polizei Tostedt, Telefon 04182 404270.