Trier – Klimaschutzumfrage: Ergebnisse werden präsentiert

Trier – Umwelt: (kig) Im Sommer dieses Jahres fand eine Befragung der Trierer Bürgerinnen und Bürger zum Thema Klimaschutz und Klimawandel statt, die das Klimaschutzmanagement der Stadt Trier gemeinsam mit Geographie-Studierenden der Universität Trier entwickelt hatte.

Die Ergebnisse liegen jetzt vor und werden am Donnerstag, 25. November, 18.30 Uhr, in den Räumen der ehemaligen Sparkasse am Römerbrückenkopf in Trier-West von der Klimaschutzmanagerin Julia Hollweg vorgestellt und dann diskutiert.

Für den Besuch der Veranstaltung ist eine Anmeldung unter klimaschutz@trier.de oder 0651/718-4444 erforderlich.

Wer digital teilnehmen möchte, erhält nach der Anmeldung einen Zugangslink.

Presseamt Trier