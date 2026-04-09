Jimdo-ifo Geschäftsklimaindex März 2026 – Selbstständige und Kleinstunternehmen: Erwartungen brechen so stark ein wie seit zwei Jahren nicht –
- Geschäftsklima: sinkt um 4,3 Punkte auf −20,8; Erwartungen als Haupttreiber
- Erwartungen: brechen um 10,9 Punkte auf −26,0 ein
- Geschäftslage: verbessert sich leicht auf −15,4
- Investitionen: Bereitschaft zieht leicht an
- Kreditzugang: entspannt sich, bleibt aber schwierig
Hamburg, 09. April 2026. Das Geschäftsklima unter den Solo-Selbstständigen und Kleinstunternehmen hat sich im März deutlich eingetrübt: Der Jimdo-ifo Geschäftsklimaindex sank um 4,3 Punkte auf −20,8. Ausschlaggebend dafür waren die deutlich pessimistischeren Erwartungen, die um 10,9 Punkte auf −26,0 eingebrochen sind. Die laufenden Geschäfte wurden hingegen etwas weniger negativ bewertet: Die Geschäftslage verbesserte sich leicht um 2,4 Punkte auf −15,4.
Auch in der Gesamtwirtschaft hat sich die Stimmung merklich verschlechtert. Das Geschäftsklima sank auf −11,3 Saldenpunkte. „Der Krieg im Iran beendet vorerst die Hoffnung auf einen Aufschwung“, kommentiert Katrin Demmelhuber vom ifo Institut.
„Der Einbruch bei den Erwartungen kommt nicht überraschend”, sagt Matthias Henze, CEO und Mitgründer von Jimdo. „Viele Selbstständige stehen schon lange unter strukturellem Druck – hohe Kosten, schwache Nachfrage und anhaltende Unsicherheit setzen ihnen zu. Und wenn dann noch eine Krise dazukommt, trifft sie das besonders hart. Das sehen wir auch in einer aktuellen Kurzumfrage unter Selbstständigen aus unserem Netzwerk: Rund zwei Drittel spüren die Auswirkungen des Iran-Konflikts bereits im eigenen Geschäft** – direkt durch steigende Kosten, aber auch indirekt, wenn Aufträge zurückgehen.“
Investitionsbereitschaft zieht leicht an
Ein positives Signal sendet die Investitionsbereitschaft: Im laufenden Jahr planen mehr Selbstständige, ihre Investitionen zu erhöhen (21,0 Prozent, nach 18,2 Prozent im Vorquartal) oder unverändert fortzusetzen (47,1 Prozent, nach 45,5 Prozent). Auch im Rückblick auf das vergangene Jahr wurden Investitionsausgaben etwas häufiger erhöht als im Vorjahr (18,3 Prozent gegenüber 16,8 Prozent). Im Vergleich zur Gesamtwirtschaft bleiben Selbstständige bei Investitionen jedoch zurückhaltender.
Dienstleistungen und Einzelhandel unter Druck
Im Dienstleistungssektor hat sich das Geschäftsklima im März spürbar eingetrübt. Während die aktuelle Lage etwas seltener negativ bewertet wurde, sind die Erwartungen deutlich eingebrochen – besonders in der Reisebranche.
Auch im Einzelhandel sank der Klimaindikator: Die Inflationssorgen der Konsumenten belasten die Aussichten. Mit den laufenden Geschäften waren die Händler hingegen weniger unzufrieden als in den Vormonaten.
Kreditzugang entspannt sich, bleibt aber schwierig
Beim Kreditzugang hat sich die Lage etwas entspannt: Der Anteil der Selbstständigen, die die Kreditvergabe als restriktiv einschätzen, ging im Vergleich zum Vorquartal deutlich zurück – ebenso wie in der Gesamtwirtschaft.
Allerdings führen nur 10,5 Prozent der Selbstständigen Kreditverhandlungen, deutlich weniger als in der Gesamtwirtschaft (26,4 Prozent). Gleichzeitig bewerten Selbstständige die Vergabebedingungen weiterhin als restriktiv.
Politische Einordnung
„Der Iran-Konflikt bremst die deutsche Konjunktur aus. Darauf hat die deutsche Regierung kaum Einfluss. Sie kann aber durch strukturelle Reformen für neue Zuversicht sorgen. Positiv ist, dass Selbstständige in den aktuellen Reformplänen zum Riester-Nachfolgeprodukt nun berücksichtigt werden. Zugleich sorgt der Ausschluss aus der Aktivrente für Verbitterung, und der gerade bekannt gewordene Gesetzentwurf zur Reform der Statusfeststellung könnte zu einer Zwei-Klassen-Selbstständigkeit mit viel neuer Bürokratie führen. Zudem würden
*Der Jimdo-ifo Geschäftsklimaindex für Selbstständige befragt monatlich gut 1.800 Solo-Selbstständige (ohne Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen) sowie Kleinstunternehmen (mit bis zu 9 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen)
Über das ifo Institut
Die Forschung am ifo Institut verbindet akademische Exzellenz mit wirtschaftspolitischer Relevanz. Fünf Handlungsfelder sind die Grundlage für diesen Brückenschlag: Forschung, Politikberatung, Information und Service, Beteiligung an öffentlichen Debatten, Nachwuchsförderung. In all diesen Bereichen möchte das Institut exzellente Leistungen erbringen. Die fünf Handlungsfelder sind eng miteinander verzahnt: Forschung ist die Grundlage der Politikberatung. Und auf Basis neu gewonnener Erkenntnisse kann das ifo Institut sich an öffentlichen Debatten beteiligen.
Über den Jimdo-ifo-Geschäftsklimaindex für Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmen
Der „Jimdo-ifo Geschäftsklimaindex“ wird seit Dezember 2021 monatlich veröffentlicht. Das Ziel: Solo-Selbstständigen und Kleinstunternehmen mit einem eigenen Index mehr Sichtbarkeit in der politischen und gesellschaftlichen Diskussion zu verschaffen. Das ifo Institut berechnet die Konjunkturindikatoren für Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmen (weniger als neun Mitarbeiter*innen) auf Basis seiner Unternehmensbefragungen. Die teilnehmenden Betriebe decken alle Sektoren wie im Gesamtindex ab: Der Schwerpunkt liegt jedoch auf dem Dienstleistungssektor. Die Gewinnung der neuen Teilnehmer*innen erfolgt in Kooperation mit Jimdo sowie dem Verband der Gründer und Selbstständigen Deutschland (VGSD e.V.). Jimdo ruft weiterhin Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmer*innen dazu auf, sich unter jimdo-ifo-index.de zu registrieren und Gehör zu verschaffen.
Über Jimdo
Jimdo ist eine KI-gestützte Website-Plattform für Selbstständige und Kleinstunternehmen. Seit der Gründung 2007 in Hamburg wurden über 36 Millionen Websites mit Jimdo erstellt. Das Unternehmen unterstützt Selbstständige dabei, online sichtbar und erfolgreich zu werden — mit benutzerfreundlichen, rechtssicheren Tools für Website, Online-Shop, Buchungssystem und Marketing. Mit dem Launch von Jimdo Companion im November 2025 verbindet Jimdo als erster Anbieter Website-Erstellung mit laufender, KI-gestützter Business-Guidance. Das Unternehmen ist zu 100 Prozent in Gründerhand. Rund 230 Mitarbeitende weltweit arbeiten an der Mission, die Kraft der Selbstständigen zu entfalten. Mehr über Jimdo: www.jimdo.com
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Text: Jimdo GmbH