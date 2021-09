Trier – Umwelt: Praxisworkshop Erneuerbar Heizen am Freitag, 8. Oktober

Trier – Umwelt: (kig) Klimafreundlich heizen, aber wie? Diese Frage steht im Mittelpunkt eines Praxisworkshops des Klimaschutzzentrums der Stadt Trier am Freitag, 8. Oktober.

Im Workshop werden die physikalischen Grundlagen, die Vor- und Nachteile, die Funktionsweise sowie spezielle Anforderungen und Besonderheiten bei Hydraulik und Betrieb der verschiedenen Heizungssysteme angesprochen. Hauptaugenmerk liegt auf den Alternativen Wärmepumpe und Holzpellets.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen in die Lage versetzt werden, die zu ihrer persönlichen Situation passenden Lösungen auszuwählen und gegenüberzustellen. Informationen zu Betrieb und Optimierung der Systeme sind auch interessant, falls eine Entscheidung schon getroffen wurde und noch Details zu klären sind.

Die Veranstaltung ist kostenlos und beginnt um 18 Uhr virtuell im Internet und in Präsenz im Klimaschutzzentrum an der Römerbrücke, Luxemburger Straße 1 (ehemalige Sparkassenfiliale). Dabei gilt die 3G-Regel. Es wird um eine Anmeldung bis spätestens Donnerstag, 7. Oktober, an die Mailadresse klimaschutz@trier.de gebeten.

Die Zugangsdaten für die Online-Teilnahme werden nach der Anmeldung verschickt.

Presseamt Trier