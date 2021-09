Trier – Terminhinweis: Solarpionier Jenni in der Volkshochschule am Donnerstag, 7.Oktober

Trier – Terminhinweis: (kig) Auf Einladung des städtischen Klimaschutzzentrums spricht der Schweizer Solarpionier Josef Jenni am Donnerstag, 7.Oktober, in Trier zum Thema „Wie heizen wir in Zukunft – Möglichkeiten und Grenzen der Sonnenenergie“.

Seit Anfang der 1980er Jahre richtet Jenni Solaranlagen ein. Als Macher mit Realitätssinn ist ihm bewusst, dass die Energiewende nicht nur aus Solarstrom besteht, sondern das System als Ganzes funktionieren muss. Jenni möchte aufrütteln und zu konkretem Handeln anregen.

Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr im Raum 005 der Volkshochschule am Domfreihof.

Eine Anmeldung über die Webseite der Volkshochschule (www.vhs-trier.de) ist erforderlich.

Presseamt Trier