Trier – Verkehr: Baustelle in der Stresemannstraße

Trier – Verkehr: (kig) In der kommenden Woche wird die Fahrbahn in der Stresemannstraße instandgesetzt. Am Montag, 11. Mai beginnen im Abschnitt zwischen der Sparkasse und der Viehmarktstraße die Ausschachtungsarbeiten und im Anschluss werden die einzelnen Asphaltschichten eingebaut.

Der Verkehr wird mit Hilfe einer Baustellenampel einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet. Die Einfahrt aus der Viehmarktstraße in die Stresemannstraße ist gesperrt, der dortige Verkehr wird vorübergehend über die Neustraße ab- und zugeleitet. Die beiden Bushaltestellen „Karl-Marx Haus“ in der Stresemannstraße werden für die Bauzeit aufgehoben und verlegt.

Die Ein- und Ausfahrt zum Parkplatz hinter Aldi ist möglich. Bei günstiger Witterung können die Arbeiten voraussichtlich am Montag, 18. Mai, abgeschlossen werden.

Presseamt Trier