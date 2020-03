Erstellt in

Trier – Verkehr: (kig) Am Barbaraufer wird am Dienstag, 10. März, zwischen der Kaiser- und Karl-Marx-Straße einer der beiden Fahrstreifen in Richtung Norden gesperrt.

Grund ist die Instandsetzung des bei einem Unfall beschädigten Schutzgeländers. Die Sperrung beginnt um 9 Uhr und wird voraussichtlich vor dem abendlichen Berufsverkehr wieder aufgehoben.

Mit Behinderungen ist zu rechnen, Verkehrsteilnehmer sollten die Stelle wenn möglich weiträumig umfahren.

Presseamt Trier