Trier – Verkehr: Mehrmonatige Bauarbeiten am Konstantinplatz mit Einbahnstraßenverkehr

Trier – Verkehr: (kig) Die Straße am Konstantinplatz wird erneuert und barrierefrei umgestaltet. Während der mehrmonatigen Bauarbeiten werden die Mustorstraße und die Weberbach zur Einbahnstraße in Richtung Kaiserstraße. Start ist am 7. März.

Was wird gebaut?

Die Fußgängersicherheit ist ein wichtiges Ziel der anstehenden Bauarbeiten: Die beiden bisher nur provisorisch abgesicherten Zebrastreifen erhalten jeweils eine robuste Mittelinsel, Bordsteinabsenkungen und eine neue Beleuchtung. Auch die Fahrbahnquerung an der Einmündung Mustorstraße wird entsprechend aufgewertet. Die Einfahrten Jesuitenstraße und An der Meerkatz werden mit einem durchgezogenen Bordstein von der Hauptstraße abgetrennt. Fußgängerinnen und Fußgänger haben dort künftig „Vorfahrt“.

Die Bushaltestellen am Konstantinplatz bekommen erhöhte Bordsteine, die auch Gehbehinderten und Passagieren mit Kinderwagen ein bequemes Zusteigen in die Busse ermöglicht. Zur besseren Orientierung für Sehbehinderte erhält der Bodenbelag ein Profil. Die Fahrbahn am Konstantinplatz und an der Einmündung Konstantinstraße wird auf einer Länge von 150 Metern mit einer Asphaltdecke und einem gepflasterten Mittelstreifen neu ausgebaut. Auch die Gehwege werden erneuert und erhalten ein anthrazitfarbenes Betonsteinpflaster.

Wie ist die Verkehrsregelung?

Im ersten Bauabschnitt konzentrieren sich die Arbeiten ab Montag, 7. März, auf die östliche Seite des Platzes hin zur Basilika. Diese Phase dauert voraussichtlich bis Mitte Juli. Die Fahrbahn wird halbseitig gesperrt. Die Durchfahrt ist nur aus Richtung Ostallee/Mustorstraße zur Weberbach und Kaiserstraße möglich. Aus der Richtung Kaiserstraße kommend können Anwohnerinnen und Anwohner die Weberbach nur bis zur Kreuzung Seizstraße befahren. Die letzte Wendemöglichkeit für größere Fahrzeuge befindet sich an der Ecke Rahnenstraße. Die Zu- und Abfahrt der Straßen An der Meerkatz, Konstantinstraße und Jesuitenstraße ist unter Beachtung der Einbahnstraßenregelung gewährleistet.

Wie fahren die Busse?

Die Busse der Linien 2, 7, 30, 81 und 84 fahren in Richtung Hauptbahnhof über die Ostallee und bedienen dort eine Ersatzhaltestelle an der Gartenfeldstraße. In Richtung Kaiserthermen fahren die Busse der Linien 2, 7, 10, 31, 81 und 84 die normale Route, jedoch entfällt die Haltestelle am Konstantinplatz. Dafür wird eine Ersatzhaltestelle in der Weberbach/Ecke Jesuitenstraße eingerichtet.

Wie geht es weiter?

Im zweiten Bauabschnitt, ab Juli bis Anfang 2023, wechselt das Baufeld auf die andere Straßenseite. Der Einbahnstraßenverkehr wird voraussichtlich beibehalten.

Was wird investiert?

Die Kosten belaufen sich auf voraussichtlich 1,1 Millionen Euro. Vom Landesbetrieb Mobilität wurde der Stadt ein Zuschuss von knapp 600.000 Euro bewilligt.