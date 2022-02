Trier – Verkehr: Mitarbeiterparkplatz am Rathaus wieder zufahrtsbeschränkt

Trier – Verkehr: (bau) Die Schrankenanlage des Mitarbeiterparkplatzes des Rathauses am Augustinerhof wird nach einer pandemiebedingten Unterbrechung wieder in Betrieb genommen. Ab Montag, 7. Februar, wird sie automatisch von Montag bis Freitag, 5 bis 18 Uhr, geschlossen und kann in diesem Zeitraum nur per Mitarbeiter-Parkkarte geöffnet werden. Dies gilt auch für die Ausfahrt.

Zwischen 18 Uhr abends und 5 Uhr morgens und an den Wochenenden kann bei geöffneter Schranke der Parkplatz allgemein genutzt werden, hierbei gelten auch dort die Parkgebühr-Regelungen.

Die Verwaltung bittet um Beachtung der Änderung und weist darauf hin, dass Montag bis Freitag von 5 bis 18 Uhr unberechtigt parkende Fahrzeuge kostenpflichtig abgeschleppt werden. Der öffentliche Parkbereich auf dem Augustinerhof vor dem Rathaus-Hauptgebäude ist von dieser Regelung nicht betroffen.

