Tübingen – Eröffnung der Sonderausstellung „Hölderlins Orte – Fotografien von Barbara Klemm“ am 6. März

Tübingen (BW) – Nach Stationen in Nürtingen, Jena, Bad Homburg, Berlin, Lauffen am Neckar und Aix-en-Provence macht die von der Universitätsstadt Tübingen konzipierte Wanderausstellung „Hölderlins Orte – Fotografien von Barbara Klemm“ im Frühjahr 2022 noch ein letztes Mal am Ort ihrer Entstehung Station: Vom 6. März bis 15. Mai 2022 ist sie im Museum Hölderlinturm zu sehen. Zur Eröffnung mit Bürgermeisterin Dr. Daniela Harsch und der Fotografin Barbara Klemm sind alle Interessierten herzlich eingeladen

am Sonntag, 6. März 2022, 11 Uhr,

im Rathaus am Markt, 1. Stock, Ratssaal,

oder im Livestream über Zoom, abrufbar unter www.hoelderinturm.de.

In der Ausstellung treffen Friedrich Hölderlins Verse und Landschaftsbeschreibungen auf Bilder von Barbara Klemm. Eigens für die Ausstellung folgte die ehemalige Fotografin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit der Kamera den Blickrichtungen aus Hölderlins Gedichten und bereiste die Orte, die sich in sein Leben und Werk eingeprägt haben.

Es gelten die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln. Teilnehmende müssen geimpft, genesen oder getestet (3G-Regel) sein und eine FFP2-Maske tragen.

