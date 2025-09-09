Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Ü50-Spezial: Linux – eine mögliche Alternative zu Windows?

Erstellt durch  

Ü50-Spezial: Linuxeine mögliche Alternative zu Windows?

„Linux“ – das haben fast alle PC-Nutzende schon gehört. Das kostenlose Betriebssystem nutzen allerdings nur wenige.

IT-Experte Bernd Haas erklärt

am Montag, 15. September, 18 bis 19.30 Uhr
in der Stadtbibliothek Mannheim Zweigstelle Neckarau, Heinrich-Heine-Str. 2, 68199 Mannheim

die Vorteile von „Linux Mint“ vor dem Hintergrund der Umstellung von Windows 10 auf Windows 11. Dieses Update stellt höhere Anforderungen, denen nicht alle PCs entsprechen. Mit Linux Mint ist es dagegen möglich, auch solche PCs weiter zu benutzen, die die Voraussetzungen für Windows 11 nicht erfüllen.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich an st**********************@******im.de oder unter 0621 293 183860.

***
Text: Stadt Mannheim

