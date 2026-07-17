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Verkehrsmeldungen Eisenach Juli 2026

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Verkehrsmeldungen Eisenach Juli 2026Verkehrseinschränkungen im Stadtgebiet.

Am Moseberg: Brücke über die B 19 wird abgerissen

Die Brücke, die die Kleingartenanlage Am Moseberg mit dem Thälmannviertel verbindet, soll abgerissen werden. Daher wird die Brücke ab kommendem Montag, 20. Juli 2026, voll gesperrt. Auch Fuß- und Radverkehr über diese Verbindung sind dann nicht mehr möglich. Zunächst werden vorbereitende Vorkehrungen für den Abriss getroffen. Der Abriss selbst ist für Anfang August geplant.

Instandsetzung: Kreuzung Landgrafenstraße/Alexander-Ganß-Straße gesperrt

Von Montag, 20. Juli 2026, bis einschließlich Freitag, 24. Juli, ist die Kreuzung Landgrafenstraße/Alexander-Ganß-Straße nicht befahrbar. Die Fahrbahn wird instandgesetzt. Damit der Bereich umfahren werden kann, wird die Einbahnstraßen-Regelung in der Hellerstraße für die Dauer der Baumaßnahme aufgehoben.

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Wydenbrugkstraße: Vollsperrung eine Woche später

Die für diese Woche angekündigte Vollsperrung an der Einmündung der Wydenbrugkstraße verschiebt sich um eine Woche. Nun wird die Einmündung der Straße „Hinter der Mauer“ in die Wydenbrugkstraße (Ecke Parkhaus „Am Markt“) vom 20. bis 24. Juli 2026 voll gesperrt. Betroffen ist auch der Gehweg. Ein neuer Stromanschluss muss gebaut werden.

Breitband: Erschließung der Friedrichstraße ab Mittwoch

Ab kommendem Mittwoch, 22. Juli 2026, wird die Friedrichstraße durch ein privates Unternehmen mit Glasfaser erschlossen. Es ist mit halbseitigen Fahrbahnsperrungen, Halteverbotsstrecken sowie Einschränkungen auf dem Gehsteig zu rechnen. Gebaut wird abschnittsweise. Bis zum 24. Juli sollten die Arbeiten erledigt sein.


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Text: Stadtverwaltung Eisenach

 

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