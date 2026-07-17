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Sprengung Geldautomat in Schöneiche bei Berlin – Polizei bittet um Hinweise – Zeugenaufruf

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Sprengung Geldautomat in Schöneiche bei BerlinPolizei bittet um HinweiseZeugenaufruf – Potsdam. Unbekannte verschafften sich am 14.07.2026 gegen 3 Uhr Zugang zu einem Gebäude in Schöneiche (Landkreis Oder-Spree), in dem sich ein Geldautomat befindet. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren die Täter zunächst mit einem PKW gegen die Eingangstür des Gebäudes, um so in das Objekt zu gelangen. Anschließend sprengten sie den Geldausgabeautomaten und flüchteten. Nach derzeitigen Erkenntnissen gelang es den Tätern, aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen am Geldautomaten, nicht an das Bargeld zu gelangen.

Als Tat- und Fluchtfahrzeug verwendeten die Täter einen Pkw Toyota des Typs C-HR, der zuvor in Berlin Köpenick entwendet worden war. Das Fahrzeug wurde nach der Tat durch die Polizei in der Bismarckstraße in Schöneiche verlassen aufgefunden.

Das Landeskriminalamt Brandenburg hat die Ermittlungen übernommen.


Die Polizei fragt:

  • Wer kann Hinweise zur Tat geben?
  • Wer kann Angaben zu den Tätern, ihrem Fluchtweg oder möglichen weiteren Fluchtfahrzeugen machen?
  • Wer hat anderweitige Hinweise, die mit dem Tatgeschehen möglicherweise in Verbindung stehen?

Die Hinweise richten Sie bitte per Telefon an die 0335/561-1710, per E-Mail an lk************@*****************rg.de  oder an jede andere Polizeidienststelle.

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Text: Polizei Brandenburg

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