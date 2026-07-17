Stadt Eisenach: Netzwerk Vielfalt tut gut gegründet – Im Saal der Bildungsakademie des DBI Johannes Falk am Karlsplatz fand vor Kurzem die Auftaktveranstaltung zur Gründung des Netzwerks „Vielfalt tut gut“ statt. Das neue Netzwerk bildet das zentrale Gremium der Partnerschaft für Demokratie Eisenach und Wutha Farnroda. Zivilgesellschaftliche Akteurinnen und Akteure, das Jugendforum, das Ämternetzwerk sowie Verwaltungen, Behörden und Unternehmen der Region werden sich stärker vernetzen und gemeinsam Strategien für eine demokratische, vielfältige und solidarische Gesellschaft entwickeln.
Dafür wurden im Netzwerk „Vielfalt tut gut“ zwei Arbeitsgruppen gebildet. Der Projektbeirat bewertet Anträge gemeinnütziger Vereine, spricht Förderempfehlungen für Einzelmaßnahmen aus und begleitet diese. Die Koordinierungsgruppe „Zivilgesellschaft schützen und stärken“ entwickelt Schutzkonzepte und präventive Handlungsoptionen, um engagierte Menschen vor Einschüchterungen, Anfeindungen und Bedrohungen zu schützen.
Menschen mit Migrationshintergrund wichtig für gesellschaftlichen Zusammenhalt
Zur Auftaktveranstaltung stellten die Koordinatorinnen der Partnerschaft für Demokratie Eisenach und Wutha Farnroda, Ann-Kristin Stegmann und Gertrud-Luise Lakemann, die aktuellen Projekte und den Entwurf des Leitbildes für das Netzwerk vor. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten im Verlauf des Abends diesen Entwurf bearbeiten oder kommentieren. Das Leitbild soll in der nächsten Veranstaltung des Netzwerkes beschlossen werden.
In einem Impulsvortrag mit dem Titel „KMU & Zivilgesellschaft: Gemeinsam für eine starke Demokratie“ betonte Dr. Christoph Golbeck, Unternehmer aus Berlin, die wichtige Rolle von kleinen und mittleren Unternehmen als Orte der Integration, Inklusion und Demokratie. Er hob hervor, dass Unternehmen in der aktuellen wirtschaftlichen Lage zunehmend auf zugewanderte und geflüchtete Menschen als zuverlässige Fachkräfte angewiesen sind und dadurch einen wichtigen Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt leisten können.
Für weitere Mitglieder offen
Die Veranstaltung bot Raum für eine lebhafte Diskussion zwischen den rund 30 Teilnehmern aus Vereinen, Jugendinitiativen, Verwaltung und Wirtschaft. Im feierlichen Abschluss wurden 25 Mitglieder von zivilgesellschaftlichen Organisationen, Vereinen und der Verwaltung mit einer Urkunde in das Netzwerk „Vielfalt tut gut“ berufen. Weitere Akteure und Akteurinnen aus Projektbeirat, Jugendforum und Ämternetzwerk, die nicht am Auftakt teilnehmen konnten, erhalten die Berufungsurkunden bei den nächsten Treffen dieser Gremien.
Vereine, Verbände, Kirchen, Unternehmen, die mehr über die Arbeit im Netzwerk erfahren beziehungsweise mitarbeiten wollen, können sich an die Koordinierungs- und Fachstelle wenden.
Die Partnerschaft für Demokratie Eisenach und Wutha-Farnroda „Vielfalt tut gut“ wird gefördert aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“ des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie dem Thüringer Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit „Denk bunt“ des Thüringer Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Arbeit und Familie.
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Text: Stadtverwaltung Eisenach