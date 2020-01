Erstellt in

Völklingen (SL) – In der Zeit von Donnerstag, dem 02.01.2020, 08:00 Uhr, bis Freitag, dem 03.01.2020, 06:30 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Täter auf ein umzäuntes Baustellengelände in der Kurt-Nagel-Straße in Völklingen, bauten aus einem dort aufgestellten Lichtmast die LED-Leuchtelemente aus und entwendeten diese.

Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizeiinspektion Völklingen unter Tel. 06898-2020 oder jeder anderen Polizeidienststelle mitzuteilen.

Polizeiinspektion Völklingen