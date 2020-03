Völklingen – Unfallflucht auf Mitarbeiterparkplatz im Bereich der SHG Klinik heute Mittag – Gibt es Zeugen?

Erstellt in

Völklingen (SL) – Am Sonntag, den 08.03.2020 parkte ein Mazda 6 in grau mit AUR-Kennzeichen im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 13:50 Uhr auf einem der Mitarbeiterparkplätze im Bereich der SHG Klinik in 66333 Völklingen.

Beim Ein-oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den geparkten Mazda hinten rechts am Stoßfänger und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Wer Hinweise zum Fahrer, dem flüchtigen Fahrzeug geben kann oder Zeuge des Vorfalls war, wir gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen oder jeder anderen Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Völklingen