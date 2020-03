Fellbach – Raub auf Pizza-Boten in der Bruckstraße

Fellbach (BW) – Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:40 Uhr, kam es in Fellbach zu einem Überfall auf einen Pizza-Boten. Die bislang unbekannten Täter bestellten beim Pizzalieferservice Waren und ließen sie an eine Adresse in der Bruckstraße liefern.

Dort wurde der Pizza-Bote von einem der Täter auf Alkohol angesprochen. Nachdem dieser die Herausgabe mit der Begründung ablehnte, dass der Täter wohl noch nicht volljährig sei, kamen 4 weitere Täter hinzu.

Einer bedrohte den Pizza-Boten mit einer Waffe und einem Messer. Die vermummten Täter erbeuteten Bargeld und konnten bislang unerkannt entkommen. Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang negativ.

Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.

Polizeipräsidium Aalen