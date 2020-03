Großrosseln – Körperverletzung zum Nachteil eines 27 jährigen in der Straße Am Bahnhof

Großrosseln (SL) – Am Samstag, den 07.03.2020 gegen 04:50 UHR kam es in der Straße Am Bahnhof in Großrosseln zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 27 jährigen französischen Geschädigten.

Der Täter habe den Geschädigten mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen und habe sich mit einem BMW von der Tatörtlichkeit entfernt. Der Täter wurde beschrieben: zwischen 30-35 Jahre alt, ca. 180 cm groß, Vollbart und trug einen blauen Mantel.

Zu der Person und dem BMW liegen derzeit keine weiteren Erkenntnisse vor. Der Grund für die Auseinandersetzung ist nicht bekannt. Wer Hinweise zur Person, dem BMW geben kann oder Zeuge des Vorfalls war, wir gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen oder jeder anderen Dienststelle in Verbindung zu setzen.

